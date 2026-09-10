Les Arts abre Ensems con el estreno de 'Estètica i massacre', la primera incursión de Oriol Pla en la ópera - SERGI PANIZO/REMITIDA LES ARTS

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València iniciará su actividad operística el próximo 17 de septiembre con el estreno de 'Estètica i Massacre', ópera de cámara con música de Carles Prat y libreto de Carlota Gurt, que supone la primera dirección escénica de Oriol Pla, primer español en ganar el Premio Emmy Internacional a mejor actor por la serie 'Yo, adicto'.

Les Arts retoma su presencia en la programación del Festival Ensems con esta sátira sobre la tiranía de la belleza, que inaugurará la 48ª edición del certamen de música contemporánea más veterano de España con dos representaciones en el Teatre Martín i Soler, informan los responsables de la institución cultural en un comunicado.

La obra nació como una microópera de 30 minutos incluida en el programa 'Òh!pera' del Gran Teatre Liceu de Barcelona para dar voz a jóvenes compositores. Posteriormente, Carles Prat y Carlota Gurt ampliaron la pieza con un segundo acto hasta configurar una ópera de cámara de una hora de duración. La producción se presentó este verano en el festival 'Ópera a quemarropa', celebrado en el Teatro de San Lorenzo de El Escorial, y en la 40ª edición del Festival de Peralada.

'Estètica i Massacre' reflexiona sobre los límites y las razones de la intervención estética a través de dos personajes que reaccionan de forma opuesta ante la búsqueda de visibilidad en redes sociales. Mientras un barítono adopta progresivamente los cánones de belleza femeninos, una soprano que interpreta a su pareja opta por alejarse de ellos.

Oriol Pla asume la dirección de escena de una producción a la que aporta un enfoque centrado en el movimiento corporal. El equipo artístico se completa con la escenografía de Josep Iglesias, el vestuario de Alba Semper y la iluminación de Mariona Ubia.

El director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, ha señalado que la programación de 'Estètica i Massacre' constituye "una de las muestras más brillantes de la capacidad de la lírica para aportar nuevos códigos para reflexionar sobre la sociedad".

"La relevancia de un teatro de ópera no sólo reside en la excelencia con la que aborda el repertorio, sino también en promover y divulgar la nueva creación. 'Estètica i Massacre' es, además, un excelente reclamo para que el público encuentre respuestas a las cuestiones que actualmente inquietan a la sociedad en un género con más de 400 años de vida", ha explicado.

Por su parte, la directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura (IVC), Beatriz Traver, ha subrayado la colaboración entre el IVC y Les Arts: "Abrir esta edición de Ensems con una ópera contemporánea tan esperada y de actualidad como 'Estètica i massacre' es una apuesta por la nueva creación operística, por los montajes arriesgados y por conquistar nuevos públicos".

'Estètica i Massacre' se representará los días 17 y 18 de septiembre, a las 19.30 horas, en el Teatre Martín i Soler. Las entradas para ambas funciones pueden adquirirse a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, el teléfono 96 197 59 00 y la web de Les Arts.