Les Arts se estrena en el género chico con 'La verbena de la Paloma' y un homenaje al Teatro Apolo

Representación de 'La verbena de la Paloma', de Tomás Bretón. - MIGUEL LORENZO-MIKEL PONCE

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València ha presentado este lunes su estreno en el género chico con 'La verbena de la Paloma', de Tomás Bretón, y un prólogo cómico-lírico en homenaje al Teatro Apolo de Madrid, que presentó este sainete lírico en 1894.

Dos grandes expertos e impulsores de la zarzuela firman este título en Les Arts: José Miguel Pérez-Sierra, titular del Teatro de la Zarzuela y buen conocedor, además, del Cor de la Generalitat y de la Orquestra de la Comunitat Valenciana, a los que ha dirigido en varias ocasiones; y Nuria Castejón, descendiente de una de las grandes sagas dedicadas a este género y que ha trabajado en València en algunos de los montajes más celebrados de Emilio Sagi.

El centro de artes valenciano recupera la obra tras su cancelación en 2024 por la dana que asoló la provincia de Valencia. Por ello, el director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias, ha destacado que es una producción "especial". "Siempre estas funciones de verbena están en el recuerdo y recuperar el título tiene mucho sentido", ha indicado el director, que, a su vez, ha puesto en valor la importancia de "recuperar la normalidad".

Iglesias ha explicado que, hasta la fecha, Les Arts había apostado siempre por grandes títulos de zarzuela, como 'La tabernera del puerto', 'El barberillo de Lavapiés' o 'Doña Francisquita', "obras en dos o tres actos que pertenecen al conocido como género grande".

Por ello, ha señalado que representar una pieza icónica como 'La verbena de la Paloma' supone una "reivindicación de la quintaesencia del género chico", subgénero que surgió en Madrid a finales del siglo XIX con creaciones breves, de una hora de duración y que retrataban con humor la vida de los barrios populares. Además, ha descrito el género como "una joya más concentrada".

"La lírica española y la zarzuela son ejes fundamentales en la política artística de Les Arts", ha deslizado Iglesias, quien ha dicho que "tiene el compromiso de incluir una obra de género lírico español".

Por su parte, Pérez-Sierra ha puesto en valor al autor de la obra, Tomás Bretón, por cómo "supo captar la esencia de Madrid en aquella época sin ser madrileño" y supo llevar las verbenas "de una manera espectacular" y, aunque considera que debía estar "satisfecho" con el resultado, "renegó toda la vida del éxito" de la producción.

La nueva producción de la obra que ha realizado Nuria Castejón añade, además, un prólogo cómico-lírico 'Adiós, Apolo', escrito por Álvaro Tato, como homenaje a los muchos artistas que hicieron del Teatro Apolo de Madrid, conocido también como la catedral del género chico y que fue el escenario en el que se representó por primera vez 'La verbena de la Paloma', en 1894. La introducción incluye, asimismo, fragmentos musicales y escenas célebres de otras de referencia en el género lírico español.

HOMENAJE AL PASADO

El prólogo 'Adiós, Apolo' que da entrada a 'La verbena de la paloma' pretende "homenajear al pasado" y todos los "cómicos y cantantes de Zarzuela" reflejando la historia del Teatro Apolo, ha explicado Castejón.

'Adiós, Apolo' representa el final de ese espacio y, durante la función, los actores "reciben la noticia de que va a ser la última noche del teatro y empiezan a recordar estrenos" en la institución, para luego "enlazarlo" con la parte principal, con una frase de Federico García Lorca.

"Lo que se transmite con este prólogo es el amor por este género, con personajes muy humanos en los que se puede empatizar con ellos y que van contruyendo el relato de la obra", ha argumentado.

El director musical del sainete lírico ha resaltado, acerca del prólogo, que tiene "una puesta de escena maravillosa y le hace mucho bien a la verbena". La obra "se ha enriquecido mucho del prólogo y es muy importante en la historia de esta producción", ha apostillado.

Se han seleccionado números musicales "ligeros", que conllevan "unos números muy comunitarios y variopintos, con una batalla de vals en un inicio muy teatral, y números muy dinámicos en la interpretación, la danza y la modernidad": "Quería algo clásico pero moderno a la hora de hacerlo", ha detallado.

De hecho, ha indicado que espectadores, tras ver la obra que ya ha pasado por Madrid, les han transmitido "nostalgia de un tiempo que no han vivido", pero también destacan que es una producción "muy divertida" porque salen "riendo y cantando".

La propuesta de Castejón, realizada para el Teatro de la Zarzuela, cuenta con escenografía de Nicolás Boni, vestuario de Gabriela Salaverri e iluminación de Albert Faura.

El espectáculo se estrena este miércoles, 4 de noviembre, en la Sala Principal, y será representada los próximos 5, 7 y 8 de noviembre. Además, Les Arts ofrecerá este lunes el preestreno para menores de 29 años con el propósito de difundir la lírica española entre las nuevas generaciones.

La propuesta de Castejón, realizada para el Teatro de la Zarzuela, cuenta con escenografía de Nicolás Boni, vestuario de Gabriela Salaverri e iluminación de Albert Faura.

Les Arts reunirá a los más destacados cantantes españoles. El barítono gallego Borja Quiza, que ya ha cosechado importantes éxitos en Les Arts con 'El barberillo de Lavapiés' y 'Pan y toros', y la soprano valenciana Carmen Romeu asumen los roles de Julián y Susana. El elenco también incluye a reconocidos artistas del panorama lírico nacional, como Milagros Martín (Señá Rita), una de las artistas más emblemáticas del género; Emilio Sánchez, que encarna a Don Sebastián; y el cantante-actor barcelonés Antoni Comas, que se incorpora como Don Hilarión.

Ana San Martín (Casta), Gurutze Beitia (Tía Antonia), Sara Salado (Cantaora), Gerardo López (Tabernero), Alberto Frías (Portero), Mitxel Santamarina (Sereno) y Ana Goya (Doña Severiana) completan el reparto.