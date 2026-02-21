'Les Arts és Músiques Valencianes' inicia su programación el 27 de febrero con la actuación de La Maria

Actuación de La Maria - GVA

El Palau de les Arts Reina Sofía inaugura la cuarta edición de 'Les Arts és Músiques Valencianes' con la actuación de La Maria este próximo viernes 27 de febrero, a las 19.30 horas, en el Auditori.

La artista de Oliva (Valencia) será la encargada de abrir el ciclo con la presentación en directo de 'Robina', su segundo trabajo discográfico. Un proyecto en el que profundiza en la música de raíz valenciana desde una mirada contemporánea, íntima y renovadora.

El álbum, reconocido en los Premis Ovidi, se articula como un viaje emocional en torno al refugio, la memoria y la identidad. Por ello, ha sido concebido para el escenario como una experiencia narrativa dividida en capítulos que recorren el disco. En su presentación en Les Arts, el concierto contará con la dirección escénica de Abel Coll y la dirección musical de Marina Alcantud.

Con una propuesta que combina tradición, sensibilidad y puesta en escena, La Maria consolida su lugar como una de las voces "más personales y singulares" del panorama musical valenciano actual, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El ciclo 'Les Arts és Músiques Valencianes' abarcará tres semanas de la programación del centro lírico, del 27 de febrero al 14 de marzo. El cartel incluye también las actuaciones de Pau Alabajos (6 de marzo), Anna Millo y Pep Mirambell (7 de marzo), Jonatan Penalba (13 de marzo) y Urbàlia Rurana (14 de marzo). Unos conciertos que se celebrarán en el Teatre Martín i Soler.

Con esta cuarta edición, Les Arts reafirma su "compromiso con la identidad musical valenciana y con la proyección de artistas que representan la riqueza y la vitalidad del panorama sonoro de la Comunitat Valenciana".

Las entradas para este ciclo se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.