Les Corts aprueban una iniciativa de Vox para evitar la retirada de símbolos como las cruces de Alicante y Castelló

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, señala al síndic de Vox, José Mª Llanos, en la sesión de control de este miércoles - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Les Corts Valencianes han aprobado este miércoles una iniciativa impulsada por Vox gracias a los votos a favor de este grupo y del PP para evitar la destrucción, retirada o eliminación de "símbolos que representan nuestro patrimonio" como la Cruz de los Caídos de Alicante o la Cruz de Ribalta de Castelló de la Plana. El PSPV y Compromís han rechazado la propuesta y han acusado a ambas formaciones de "defender el fascismo" y de situarse "en el lado incorrecto de la historia".

En la iniciativa, Vox plantea que Les Corts insten al Consell a promover la adopción de las medidas necesarias para evitar la destrucción, retirada o eliminación de edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en aplicación de la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana.

Todo ello, "con el fin de preservar intacto el patrimonio histórico nacional y, a tal efecto, promover la incoación del procedimiento para la declaración como de interés cultural de los bienes referidos, al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano".

Además, la iniciativa insta al Consell a que a su vez solicite al Gobierno de España que impule los trámites administrativos pertinentes para declarar de interés cultural los bienes que pudieran verse afectados por la Ley de Memoria Democrática, en los supuestos en que su protección corresponda a la Administración General del Estado, así como a llevar a cabo los trámites legislativos necesarios dentro de sus competencias para impulsar la derogación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

En declaraciones a los medios el martes en los pasillos de la cámara momentos antes de comenzar el pleno, el síndic de Vox, José Mª Llanos, defendió la proposición no de ley (PNL) de su grupo y, al ser preguntado por qué le parece que estas cruces tengan simbología asociada al franquismo, señaló que las cruces tienen "2.000 años" y, según él, "tienen poco que ver con regímenes políticos y más con nuestra tradición y fe".

"A nadie se le ocurriría derribar el Coliseo o el Arco del Triunfo por más absolutista que fuera Napoleón. La historia está ahí para aprender de ella", afirmó. Además, el síndic de Vox remarcó que el Gobierno instó al Tribunal Constitucional a suspender "algunos preceptos" de la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana aprobada por su grupo junto al PP, pero "no es incompatible" con su petición de que no se retiren este tipo de elementos.

TODAS LAS VÍCTIMAS "POR IGUAL"

Mientras, el síndic 'popular', Nando Pastor, avanzó que su grupo apoyaría la iniciativa de Vox, sin presentar ninguna enmienda, y valoró que el tratamiento de las víctimas es de "todos por igual", con el fin de que no haya "víctimas de primera y víctimas de segunda".

En este punto, arremetió contra el Ejecutivo central por haber llevado al Tribunal Constitucional la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana: "Por culpa del Gobierno de Pedro Sánchez que la recurrió. Si no, no estaríamos probablemente hablando ni siquiera de esto".

Dicho esto, reivindicó que esta norma "lo que hace precisamente es poner en valor y poner en el mismo escalón a todas las víctimas, a las de la república, a las del franquismo y también a las víctimas de ETA, las de ese colectivo asesino que ha acabado después de toda esa metamorfosis política llamándose Bildu".

Pastor abogó por poner las víctimas de ETA y los "trescientos y pico casos que todavía en estos momentos están sin resolver" en "el mismo baremo" que las víctimas de la república: "Siempre hemos dicho que no había color ni distinción entre unas y otras, que todas merecían la calificación y todas merecían el respeto como víctimas".

Además, agregó que entiende que al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez eso mismo "no le gusta nada porque necesita de la antigua ETA para mantenerse en el Gobierno". "Pero ese no es nuestro problema, ese es el problema de Pedro Sánchez", deslizó, para seguidamente afear al presidente que haya recurrido la ley valenciana "para quedar bien con sus socios y con aquellos que le prestan el voto continuamente para estar de presidente".

EL PSPV ACUSA A VOX DE "DEFENDER EL FASCISMO"

Por el contrario, el síndic del PSPV, José Muñoz, confirmó que los socialistas iban a votar en contra de la iniciativa de Vox, formación a la que acusó de "defender el fascismo y todos los monumentos conmemorativos del fascismo".

Asimismo, lamentó que, tras impulsar la Ley de Concordia valenciana, el PP ya está "echado en manos de Vox" y por ello consideró que los 'populares' voten a favor de la PNL, "teniendo en cuenta que muchos de los fundadores de Alianza Popular, lo que fue posteriormente el Partido Popular, venían de gobiernos franquistas".

Frente a ello, reivindicó que los socialistas estarán, "como siempre, en el lado bueno de la historia", mientras que el PP y Vox lo estarán "en el lado incorrecto".

TRUMP

En otro orden de asuntos, el pleno ha rechazado gracias a los votos en contra del PP y Vox la toma en consideración de una proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia presentada por Compromís sobre "los ataques a los derechos humanos y al derecho internacional" por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.