Les Corts convocan la Diputación Permanente para votar decretos sin aceptar que Llorca comparezca sobre financiación

Reunión de la junta de síndics en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La junta de síndics de Les Corts ha acordado, con los votos de PP y Vox, convocar la próxima semana una única sesión de la Diputación Permanente de Les Corts para votar la convalidación de cuatro decretos del Consell, sin aceptar las peticiones de PSPV y Compromís para que compareciera el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para explicar su postura sobre el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno.

Por tanto, Llorca no comparecerá en Les Corts hasta la sesión de control del primer pleno ordinario de febrero, lo que los grupos de izquierda han definido como una muestra de "cobardía institucional". El PP, en cambio, ha justificado su negativa a citarlo en Diputación Permanente en que la financiación es una cuestión de suficiente "enjundia" como para tratarla con todo el tiempo necesario en el periodo ordinario de sesiones, a partir del 9 de febrero.

En concreto, los cuatro decretos que pasarán por la Diputación Permanente del próximo jueves 29 fueron aprobados por el Consell a final de año y son los de medidas urgentes contra la "hiperregulación administrativa", medidas urgentes para reducir la población de jabalíes, medidas urgentes en materia de retribución del personal público y ayudas al transporte.

En rueda de prensa tras la junta, el síndic del PP, Nando Pastor, ha enmarcado las críticas de la izquierda por no citar a Llorca y a otros consellers en que "buscan su minuto de gloria", además de recordar que todo el Consell compareció antes de Navidad tras la remodelación del ejecutivo valenciano.

Respecto a la financiación, ha contrapuesto la "unidad de acción" de "todo el Partido Popular", al firmar una declaración conjunta en Zaragoza contra la propuesta del Gobierno, con las diferencias entre el Gobierno y los ejecutivos socialistas de Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias). Según ha indicado, el rechazo del PP a la propuesta se debe a la falta de un fondo de nivelación, de un reconocimiento al esfuerzo extraordinario del Consell tras la dana y de autonomía fiscal, así como al hecho de que se haya negociado "unilateralmente" con ERC.

El 'popular' ha afirmado que "nadie se cree" que el Gobierno vaya a ser capaz de reformar la financiación cuando lleva varios años sin nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, ha criticado que Compromís quiera tratar ahora la financiación cuando tiene "escondida en los cajones de Les Corts" una proposición de ley al respecto.

"80 DÍAS SIN COMPARECER"

Desde el PSPV, su síndic, José Muñoz, ha denunciado que Llorca vaya a estar "80 días sin volver a comparecer" en Les Corts hasta la próxima sesión de control, lo que ha tachado de "desprecio a la democracia valenciana". También ha acusado al 'president' de someterse a los dictados de su partido firmando una declaración que "recuerda mucho a la que firmó Carlos Mazón en Murcia" cuando era jefe del Consell: "La foto es la misma y el resultado es el mismo".

El socialista ha vuelto a reivindicar que la propuesta de financiación es positiva para la Comunitat, al suponer casi 3.700 millones para las arcas valencianas, y ha criticado que ni PP ni Vox hayan aceptado sus peticiones para que comparecieran los consellers de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, por la situación de Metrovalencia y de Sanidad, Marciano Gómez, por las liquidaciones que "están enriqueciendo a Ribera Salud".

REUNIÓN MORANT-LLORCA

Al margen de la Diputación Permanente, Muñoz ha afeado a Llorca que todavía no haya convocado a la líder del PSPV, Diana Morant, a una reunión como "jefa de la oposición" a pesar de que ella ya se la ofreció. De hecho, ha sostenido que Morant "está actuando como una suerte de presidenta ante la dejadez de Juanfran Pérez Llorca", algo que ha relacionado con los encuentros que mantuvo la semana pasada la también ministra de Ciencia con la patronal autonómica CEV y los sindicatos CCOO PV y UGT-PV.

El síndic del PP, preguntado por si Llorca debería reunirse con Morant, ha remarcado que la agenda del 'president' no depende de su grupo y ha lanzado: "Juanfran Pérez Llorca va a sorprender mucho y en positivo sobre su capacidad de diálogo y consenso sobre todas las cuestiones que afectan a todos los valencianos".

Por su parte, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha lamentado que Llorca todavía no comparezca en Les Corts para aclarar su postura sobre financiación de la que "nos estamos enterando por los medios de comunicación", lo que ve como una estrategia para "proteger" al 'president' como "un instrumento al servicio de los intereses del PP de Madrid".

Baldoví ha reiterado que PP y PSOE deberían "asumir la totalidad de la agenda valenciana" en financiación, "sin renunciar a la condonación de la deuda ni al fondo de nivelación". Y se ha quejado de que su grupo solo vaya a disponer de tres minutos en la Diputación Permanente para valorar un decreto contra la hiperregulación que "modifica 82 normativas".

Por último, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha sostenido que el reglamento de Les Corts dice que la Diputación Permanente no es para que el 'president' o los consellers "fijen posturas", ya que para eso habrá ocasión en el periodo ordinario. Ha rechazado las críticas de inactividad parlamentaria y ha sostenido que la opinión de Llorca sobre la "engañifa" de propuesta de financiación "la conocemos todos", al igual que la de Vox que quiere un sistema único y no "un café para todos".

Sobre el decreto de simplificación, Llanos ha explicado que su grupo lo ha negociado con el Consell y con el PP, aunque pedirán que se tramite como proyecto de ley y presentarán enmiendas porque consideran que "se puede mejorar todavía más sí cabe" y es un texto de 200 páginas que afecta a "bastantes preceptos y a normativa instaurada". No ha querido avanzar ni cuáles serán esas enmiendas ni cuál será su sentido de voto en los otros decretos.

Preguntado por la petición de Vox de tramitar como proyecto el conocido como Plan Simplifica II, el síndic del PP ha indicado que "es normal" que Vox pida que el decreto se someta al trámite parlamentario, con lo que su grupo está "conforme" con esta petición.