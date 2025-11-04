Les Corts no celebrarán más plenos hasta el debate de investidura del nuevo presidente de la Generalitat

Archivo - Sesión de control en Les Corts, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Les Corts Valencianes no celebrarán más plenos hasta el debate de investidura del nuevo 'president' de la Generalitat, tras la renuncia de Carlos Mazón al cargo anunciada y registrada este pasado lunes.

Según ha explicado este martes el síndic de Vox, José Mª Llanos, en las ruedas de prensa tras la junta de portavoces, "siguiendo el reglamento de Les Corts, una vez presentada la renuncia del presidente Mazón, no pueden haber plenos hasta el de debate de investidura".

De acuerdo con el artículo 145 del reglamento de la cámara autonómica, al que ha aludido Llanos, "mientras la cámara no haya elegido 'president' de la Generalitat, no se podrán incluir en el orden del día otros asuntos, salvo que razones extraordinarias y de urgente necesidad, acordadas por la Mesa y la Junta de Síndics, lo aconsejaran".

No obstante, ha precisado que durante este periodo sí que se mantienen las comisiones parlamentarias, entre ellas la de investigación de la dana, y la labor de presentación de iniciativas. Pero el resto de la actividad, ha señalado Llanos, "se paraliza hasta el debate de investidura".

12 DÍAS PARA PRESENTAR CANDIDATOS

Precisamente, este mismo martes, tras la renuncia de Carlos Mazón registrada en Les Corts este lunes, se ha iniciado el plazo de 12 días para que los grupos parlamentarios presenten ante la Mesa las propuestas de candidatos.

Según establece el artículo 143 del reglamento, una vez transcurrido este plazo, "la presidencia de Les Corts, oída la Junta de Síndics, fijará la fecha de celebración del Pleno de investidura entre los tres y los siete días siguientes a la finalización del mismo, proponiendo como candidato o candidata a aquel que en las consultas realizadas haya obtenido mayor apoyo por parte de los grupos políticos".

La junta de síndics de este martes tenía previsto establecer el orden del día para el pleno ordinario de Les Corts previsto para la próxima semana, con sesión de control al 'president' de la Generalitat el jueves. Un pleno que finalmente no se celebrará, tal y como ha explicado Llanos.

EXPECTACIÓN POR SI ACUDÍA PÉREZ LLORCA

Los síndics de los distintos grupos parlamentarios han llegado este martes a la Sala de los Pinazo de Les Corts, donde se celebran las juntas de portavoces, ante una gran expectación mediática por la posible aparición del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, que finalmente no ha acudido.

En su lugar lo han hecho, como es habitual, las síndicas adjuntas de este grupo, Laura Chulià y Nieves Martínez. Se da la circunstancia de que el nombre de Pérez Llorca ha sonado con fuerza en las últimas horas como la persona que podría sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat.

Preguntada por esta ausencia, la síndica adjunta del PP Laura Chulià, en la rueda de prensa posterior a la junta, ha asegurado que "no hay nada de anormal" en ello y ha esgrimido que el dirigente 'popular' "es también alcalde" y secretario general del PPCV, por lo que tiene más agenda. "No siempre puede atender todas las ocupaciones en el mismo día y hay que priorizar", ha justificado.

LA IZQUIERDA DENUNCIA "PARÁLISIS"

Tanto el síndic del PSPV, José Muñoz, como el de Compromís, Joan Baldoví, han coincidido en criticar que la Comunitat Valenciana vaya a estar "paralizada" y "descabezada" tras la dimisión de Carlos Mazón, así como sumida en el "incertidumbre" a consecuencia del "cálculo electoral del PP". Además, han lamentado que ahora "las consecuencias de lo de ayer las sufriremos ahora el pueblo valenciano, la fundamental, la parálisis".