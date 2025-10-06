Les Corts retomarán la próxima semana la comisión de investigación sobre la dana con comparecencias de técnicos

Archivo - Comisión de investigación sobre las causas de las inundaciones causadas por la dana del mes de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Les Corts reanudarán la próxima semana la comisión de investigación sobre la dana con una sesión monográfica dedicada a las comparecencias de varios técnicos, que fue suspendida el pasado martes por la alerta roja por lluvias.

Así lo ha confirmado el síndic de Vox, José Mª Llanos, a preguntas de los periodistas, dado que su grupo ostenta la presidencia de esta comisión a través de la diputada Miriam Turiel.

Llanos ha explicado que la comisión se celebrará el próximo lunes o martes, con el orden del día que estaba previsto para la sesión de la semana pasada. Comparecerán “técnicos para hablar de lo que ocurrió” para, a partir de esos datos, “abrir las distintas sesiones de la comisión a los demás participantes que lo soliciten”, ha indicado al ser cuestionado por si ya está previsto citar a las asociaciones de víctimas.

Posteriormente, el síndic de Vox ha avanzado que se convocará la mesa de la comisión para fijar un calendario del resto de sesiones “hasta el final del periodo” parlamentario.

El pasado martes fueron suspendidas tanto esta comisión como la de Sanidad ante la alerta por lluvias. En la primera estaban citados varios catedráticos e ingenieros y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, quien no acudirá como ya avanzaron desde el Ministerio para la Transición Ecológica.