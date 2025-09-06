El Levante UD homenajea a su fundador José Ballester Gozalbo con una capilla ardiente 55 años después de morir exiliado - EUROPA PRESS TV

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD ha homenajeado este sábado con una capilla ardiente a José Ballester Gozalvo, fundador en 1909 del Levante FC, y a su esposa, Teresa Molins Gausach, fallecidos en el exilio en Francia y cuyos restos han vuelto a València 55 años después de su muerte.

El club ha instalado este sábado por la mañana una capilla ardiente en la Llotja VIP L'Alqueria y ha realizado un acto institucional abierto al público, en el que han participado autoridades, representantes del mundo cultural y deportivo, familiares y aficionados.

Al acto, que ha tenido lugar en el Estadio Ciutat de València, han asistido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, y el concejal de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, entre otros. Por su parte, la periodista y consejera portavoz del Levante Unión Deportiva, Maribel Vilaplana, no ha acudido al acto, como tampoco el presidente del club, Pablo Sánchez.

También han asistido la cónsul honoraria de Francia en Valencia y Castellón, Karin Nylund, el alcalde de Villiers-Adam, Bruno Mace, y miembros de la familia.

Este sábado por la tarde tendrá lugar el entierro, en la intimidad, en el cementerio del Cabanyal, donde Ballester y Molins descansarán junto a los padres de él, Vicente Ballester y Enriqueta Gozalvo.

Esta semana, una delegación del club ha viajado a Villiers-Adam, localidad francesa cercana a París, para exhumar los restos de José Ballester Gozalvo y Teresa Molins Gausach, y trasladarlos a València, cumpliendo con el "deseo" expresado por Ballester de regresar algún día a su Cabanyal natal.

La recuperación de los restos de José Ballester y Teresa Molins ha sido posible por la subvención concedida por la Diputación de València a la Fundación 'Cent Anys' del Levante UD, que el club ha impulsado.

El club ha destacado que José Ballester Gozalvo fue una "figura clave" en la historia del fútbol valenciano, además de pedagogo, escritor, abogado y político "comprometido". Vivió sus últimos años en Roissy-en-Brie, cerca de París, donde también falleció.

Ballester fue fundador del Levante FC, que más tarde se fusionó con el Gimnástico FC, que creó Amador Sanchis, y dio lugar a lo que hoy es Levante UD. El club ha resaltado que esta acción de repatriación "cierra una etapa pendiente y recupera una figura clave que, durante demasiado tiempo, permaneció en el olvido".