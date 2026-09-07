Lia Kali actuará el 24 de octubre en la Sala Auditorio Roig Arena

Lia Kali Valencia - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La artista catalana Lia Kali actuará el próximo 24 de octubre en la Sala Auditorio Roig Arena de València antes de su descanso temporal de los escenarios, que se prolongará durante todo 2027, según ha informado el espacio multiusos de la capital valenciana en un comunicado.

Así, ha destacado que esta será "una de las últimas oportunidades para verla en directo" antes de "su retirada temporal" de las tablas durante 2027 y con la mirada puesta en su regreso en 2028, cuando prevé presentar su tercer álbum. Llega de este modo "una ocasión especial para celebrar junto a su público un intenso ciclo de tres años de actividad ininterrumpida".

Desde el Roig Arena han apuntado que la artista llegará a València "tras consolidarse como una de las voces más destacadas de la escena urbana y alternativa nacional".

Tras la publicación de 'Contra todo pronóstico' en 2023, "un álbum concebido como una catarsis personal en el que volcó experiencias marcadas por los tropiezos, los miedos y la superación", Lia Kali dio un paso más en su evolución artística con 'Kaelis', publicado en 2025, han precisado desde el recinto valenciano.

Este segundo trabajo, han agregado, "impulsó definitivamente su proyección internacional y la llevó a actuar a ambos lados del Atlántico, ampliando una comunidad de seguidores que no ha dejado de crecer en los últimos años".

Las entradas para asistir a este concierto de Lia Kali ya están a la venta en la web del Roig Arena: www.roigarena.com.