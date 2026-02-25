Liberan ocho fochas morunas en el Clot de Galvany de Elche (Alicante)

1063588.1.260.149.20260225171439 Ejemplares de focha moruna que han sido liberados en el Clot de Galvany - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante), a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha liberado ocho ejemplares de focha moruna en el paraje natural del Clot de Galvany, una semana después de introducirlas en la jaula de aclimatación instalada en la charca de anátidas, en la que estas aves acuáticas en peligro de extinción han podido adaptarse al ambiente y a la alimentación del entorno.

Este tipo de acciones pretenden "reforzar las escasas poblaciones silvestres" de la especie para "facilitar su recuperación". Durante el proceso de aclimatación, los animales criados en cautividad, entran en contacto con el medio natural para habituarse y durante este tiempo se les aporta alimentación con el pienso al que están habituadas y que se retira de manera progresiva mientras entran en contacto con el alimento disponible en la charca.

Así, pasados siete días, se les abre la puerta del jaulón de aclimatación y las aves son definitivamente liberadas, aunque durante algunos días se les ofrecerá pienso para facilitar su adaptación definitiva, según ha detallado el Ayuntamiento de Elche en un comunicado.

EJEMPLARES

En todos estos casos, los ejemplares son proporcionados por los servicios de vida silvestre de la Generalitat, dentro de los programas de refuerzo poblacional de especies amenazadas. En 2022, se procedió a la primera suelta controlada de fochas morunas y hasta la fecha ya son 27 los ejemplares liberados.

El edil de Medio Ambiente, José Antonio Román, ha destacado la "implicación" del Ayuntamiento de Elche con la puesta en valor y el mantenimiento del paraje natural del Clot de Galvany y ha invitado a todos los ilicitanos a "disfrutar de su belleza". Desde el consistorio recalcan que, con esta actuación, el Clot de Galvany se consolida "como un refugio y un paraje para la recuperación de especies amenazadas".

El director del paraje, Juan Carlos Aranda, ha señalado que desde hace años "se colabora activamente en este tipo de programas para contribuir a la mejora del estado de conservación de numerosas especies, tanto animales como vegetales, que encuentran en el Clot un refugio excepcional".

Según el consistorio, el próximo martes se iniciará el proceso de aclimatación de 20 ejemplares de cerceta pardilla, una anátida en estado crítico, que se reproduce en el Clot, pero cuyas poblaciones son también muy escasas, por lo que igualmente se encuentran sometidas a acciones de refuerzo de sus poblaciones naturales, mediante la suelta controlada de ejemplares criados en cautividad.