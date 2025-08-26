En libertad con medidas el gerente de un local de Santa Pola acusado del homicidio imprudente de un hombre al que empujó

ALICANTE, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Elche (Alicante) ha decretado este martes la puesta en libertad con medidas cautelares para el gerente de un local de ocio nocturno de Santa Pola a quien la Guardia Civil detuvo acusado de un delito de homicidio imprudente, tras la muerte de un varón al que presuntamente empujó en las inmediaciones del establecimiento tras una discusión entre los trabajadores y la víctima.

Los investigadores siguen a la espera del resultado de la autopsia del fallecido, que permitirá completar las diligencias de investigación, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Las pesquisas se iniciaron el pasado 24 de agosto, cuando la Guardia Civil, a través de la Sala de Coordinación de Emergencias 112, recibió aviso de una agresión a las puertas de este establecimiento.

De inmediato se desplazaron hasta allí patrullas del Puesto Principal de Santa Pola y de la Policía Local del municipio, quienes localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en posición decúbito supino. Los agentes también identificaron a diversos testigos, cuya colaboración resultó "fundamental" para esclarecer lo ocurrido.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa Pola se hizo cargo de las diligencias y recabó imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento. En ellas se observa cómo, tras una discusión entre trabajadores del local y la víctima, el gerente propina un empujón a esta, lo que provocó su caída al suelo de espaldas "de forma aparatosa" y "sin que lograra levantarse posteriormente".

Ante las evidencias obtenidas y el hallazgo de una herida en la víctima compatible con un traumatismo craneoencefálico en la parte posterior de la cabeza, los agentes detuvieron al responsable del establecimiento, a quien se le imputa un delito de homicidio imprudente.