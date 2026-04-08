Un libro destaca la labor de Rafael Altamira como "revolucionario" de la pedagogía española - AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO

ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El libro 'Rafael Altamira, pedagogo: los pilares de la educación pública española', escrito por Ignacio Ramos Altamira, bisnieto de Rafael Altamira, y editado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), recoge y subraya la labor del jurista como "revolucionario" de la pedagogía en España.

La publicación se presentó este martes en la Casa Bardín y al acto asistieron intelectuales alicantinos, académicos, representantes del IAC y autoridades políticas, como el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro; el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, y la concejala de Cultura, Dorian Gomis, informa el consistorio campellero en un comunicado.

Asimismo, ha apuntado que una de las facetas "más relevantes" de su acción social, la que desarrolló en favor de la pedagogía, la educación popular y la escuela pública española, "ha quedado en un segundo plano".

Todo ello, ha continuado, "a pesar de la enorme trascendencia de sus iniciativas en este campo, desde su colaboración en las actividades del Museo de Instrucción Primaria (después Museo Pedagógico Nacional) y la renovación de la enseñanza de la Historia hasta el impulso a la extensión universitaria de la Universidad de Oviedo y la política administrativa y pedagógica que desarrolló como primer director general de Primera Enseñanza del Ministerio de Instrucción Pública entre 1911 y 1913".

Se trata de un resumen de la tesis doctoral de Ignacio Ramos Altamira, en la que se desgrana la idea que Rafael Altamira "tenía y puso en práctica durante la época en la que el gobierno del rey Alfonso XIII lo nombró director general de Primera Enseñanza, en una época en la que España tan solo disponía de 20.000 colegios".

El consistorio ha subrayado que Altamira "revolucionó" el sistema educativo español, sentó las bases de la enseñanza pública "que todavía perduran", consiguió aumentar el sueldo de maestros y maestras, inventó el "desdoblamiento" de las aulas para duplicar el número de alumnos y alumnas que podían recibir clases y "convenció a la comunidad educativa y las autoridades de que solo desde la educación más temprana se podía transformar a la sociedad".

"TODO EMPEZÓ EN EL CAMPELLO"

La tesis de Ignacio Ramos Altamira consiguió, como destacó el director de Publicaciones del IAC, Juan Penalva, un premio convocado por la institución. También resaltó que Altamira fue "capaz de entender y transmitir" que la educación "era y es un arma potente" que es "capaz de cambiar un país".

Por su parte, Navarro elogió el trabajo y trasladó al auditorio que "todo empezó en El Campello", cuando hace dos años "el Ayuntamiento que preside Juanjo Berenguer se empeñó, y consiguió, repatriar los restos del jurista desde México, les dio sepultura en el cementerio municipal y atrajo el interés de su majestad Felipe VI, que presidió la solemne ceremonia", agrega el consistorio.