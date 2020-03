Libros, zapatillas de estar por casa o películas: así apelan los diputados valencianos a quedarse en casa

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Recomendaciones de libros o películas favoritas e incluso un reto para mostrar las zapatillas de estar por casa son algunas de las acciones con las que los diputados de Les Corts Valencianes apelan a los ciudadanos a sumarse al #yomequedoencasa para frenar la pandemia del coronavirus.

Sin actividad parlamentaria en la cámara valenciana, son muchos los diputados que mantienen contacto entre ellos a través de las redes sociales, especialmente Twitter. Aunque la inmensa mayoría centran sus perfiles en difundir información (y posicionamientos políticos) en torno al Covid-19 y la gestión de su expansión, hay quienes también han 'abierto' virtualmente sus casas, con vídeos en los que piden responsabilidad.

Por ejemplo, el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, ha colgado un vídeo en el que se le ve aplaudiendo a los profesionales sanitarios desde el balcón de su domicilio, mientras que la del PP, Isabel Bonig, también se ha grabado en su propia casa agradeciendo el trabajo a los que están "en primera línea" en la lucha contra el virus y pidiendo a los ciudadanos que permanezcan en sus domicilios.

Otras diputadas como María José Catalá (PP), Mamen Peris (Cs) o Pilar Lima (UP) también han optado por esta vía para pedir el cumplimiento de la cuarentena y el síndic de Compromís, Fran Ferri, ha compartido sus propuestas para superar la crisis.

Más allá de esa unidad de todos los grupos a la hora de reclamar colaboración a sus seguidores para frenar la curva de la pandemia, hay quienes lanzan recomendaciones de libros o películas para hacer más llevaderos estos días de confinamiento.

Uno de los más activos es el portavoz socialista, Manolo Mata, quien ha compartido alguna de sus lecturas, confesando que le está cogiendo "manía al móvil, por pesado" y que solo piensa en comer. "Así estamos todos", le ha respondido la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, que compatibiliza las reuniones por videoconferencia con atender a su hija pequeña, según ha comentado.

Otras diputadas como Nathalie Torres (Compromís), Toñi Serna o Sabina Escrig (PSPV) también han intercambiado con Mata sus opciones de lectura para estos días.

Mata lanzó el fin de semana el reto #YoMeQuedoEnCasa

#ZapatillasDeEstarPorCasa invitando a los internautas a mostrarlas desde su reclusión domiciliaria. Además de mostrar las distintas tendencias, algún diputado ha aprovechado para fotografíar a su perro junto a ellas, como es el caso de Escrig y su perro Pancho.

El diputado socialista David Calvo se ha unido al #retodelpapel y ha colgado un vídeo dando toques a un rollo de papel higiénico, tan cotizado estos días, al tiempo que ha compartido una reflexión muy personal: "Mi padre era bombero e insistía mucho en la obligación de ayudar en las situaciones adversas, así lo he intentado hacer siempre. Ahora siento impotencia x no sentirme útil, pero no se me ocurre mejor forma de colaborar que quedándome en casa. Responsabilidad".

El diputado del PP Juan Carlos Caballero, por su parte, ha aceptado el reto de subir un gif de una de sus películas favoritas, optando por Harry Potter, instando a otros cinco usuarios a unirse. Uno de ellos es la edil en València y ex diputada autonómica María José Ferrer, quien le ha respondido con su cinta elegida: Cinema Paradiso.

Por su parte, la síndica de Vox, Ana Vega, que dio positivo en coronavirus, se mantiene activa en Twitter, donde ha colgado una foto de Alicante con el Castillo de Santa Bárbara iluminado con los colores de la bandera nacional y otra de ella misma con mascarilla dando las gracias a todos los trabajadores que están "al pie del cañón". Este mismo martes aseguraba que su estado de salud es bueno.