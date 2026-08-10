Lladró reinventa a Mickey Mouse y el Pato Donald en unas figuras en clave contemporánea

Mickey Mouse por Lladró - LLADRÓ

VALÈNCIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La firma valenciana de porcelana LLadró ha reiventado dos figuras del universo Disney a las que ha dado un toque contemporáneo con garabatos y color: Mickey Mouse y el Pato Donald se han sumado a la colección de la compañía con un lenguaje visual "renovado, fresco y de carácter coleccionable".

Ambas piezas han sido elaboradas a mano por los artistas en los talleres de Valencia, donde han combinado técnicas históricas con las últimas tendencias del arte pop y el diseño contemporáneo para "reinventar" a las dos conocidas figuras, según ha informado la empresa en un comunicado.

Mediante la exploración de nuevos acabados cromáticos, el uso de trazos gráficos informales y la incorporación de formatos de gran presencia escultórica, Lladró fusiona la artesanía tradicional con la vanguardia del coleccionismo internacional en una reinterpretación que celebra "la expresividad, el dinamismo y el legado de dos mitos universales de la animación".

En el caso de Mickey Mouse, Lladró expone a través del arte del garabato y dentro de la línea de esculturas pop una creación de 58 centímetros de altura que unifica diseño técnico, innovación y un enfoque lúdico.

El proceso de desarrollo de la pieza escultórica ha requerido unas 500 horas de trabajo técnico, aademás de las 100 horas dedicadas a su ornamentación. En concreto, el personaje de Mickey Mouse está elaborado en porcelana blanca con un acabado brillo.

La superficie contiene el patrón de doodle en color negro y el diseño cromático se completa con aplicaciones de lustre platino en los botones, la nariz y los guantes. Por último, han detallado que la obra se presenta asentada sobre una peana de madera personalizada.

Por su parte, en el Pato Donald se incorpora con un nuevo tono azul. Al igual que la anterior, la figura está realizada en porcelana blanca con acabado brillo. Su camiseta, pintada a mano con ilustraciones de trazo fino, muestra "guiños gráficos y onomatopeyas inspiradas de forma directa en los dibujos animados clásicos", han concluido.

La figura se alza sobre una peana geométrica personalizada en porcelana azul mate. Este soporte contrasta con el intenso tono amarillo aplicado en las patas y el pico. La decoración de su indumentaria rinde homenaje a la época dorada de la animación y su camiseta luce motivos a línea pintados a mano con ilustraciones tanto en la parte delantera como en la trasera.