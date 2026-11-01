Llanes resalta "la anticipación y planificación" con mil agentes para evitar incidentes este sábado en València

Archivo - Un coche de la Policía Nacional (archivo) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, ha puesto en valor el trabajo realizado por la Policía Nacional en el dispositivo de este fin de semana en la ciudad de València, en el que "la anticipación y planificación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido claves para que no haya habido incidentes".

"Un dispositivo integrado por 1.000 agentes, dimensionado y preparado, que ha garantizado la seguridad ante cualquier circunstancia que pudiera haberse producido durante estos días. Y que ha tenido como resultado 440 identificaciones", ha remarcado en un comunicado, en el que ha realizado un balance del transcurso de un fin de semana marcado por la convocatoria de Blocus Vlc.

Llanes ha destacado la nueva detención que se practicó, ayer tarde, de un menor que presuntamente instigaba a través de las redes sociales a unirse al movimiento Blocus Vlc a través de un código QR. Detención que se suma a la del miércoles y a las dos del viernes, todas en la provincia de Valencia.

El delegado también ha explicado que la Policía Nacional ha levantado seis actas por tenencia de armas, siete por drogas, un acta por falta de respeto a agente de la autoridad, además de intervenir nueve espráis homologados, 28 pasamontañas y ocho caretas.

Llanes ha agradecido a las FCSE "su profesionalidad y su vocación de servidores públicos para garantizar la seguridad de todas y todos".