Llega a Manises la expedición junior del Valencia Basket tras días atrapada en Abu Dabhi: "A retomar la normalidad"

Llegada a Manises de la expedición junior del Valencia Basket tras días en Abu Dhabi

VALÈNCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La expedición junior del Valencia Basket ha llegado sobre las 10.45 horas de este miércoles al aeropuerto valenciano de Manises después de estar durante varios días atrapada en un hotel de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), país donde se encontraba disputando el torneo NextGen, y donde fue sorprendida por la crisis en Oriente Medio. "Lo más importante es que ya estamos todos aquí, y a retomar la normalidad", ha dicho al aterrizar el entrenador del junior A de Valencia Basket, Gonzalo Munielo.

La práctica totalidad del equipo --30 personas-- se encuentra ya en València, tras llegar vía Estambul, a excepción de tres empleados que han viajado vía Londres-Madrid-Manises. A su llegada, el entrenador ha detallado a los medios que han vivido estos días "con incertidumbre" de no saber cuándo iban a volver, pero ha agradecido que el club "siempre" ha estado "muy pendiente" de ellos y "trabajando mucho porque pudiéramos volver lo antes posible".

En estos días en el hotal ha estado intentado "crear rutinas, normalidad", levantarse "siempre a la misma hora", hacer dinámicas de grupo y que los jugadores se sintieran "arropados por entrenadores y por parte del staff".

Munielo ha reconocido que ha habido "algún momento puntual" complicado en el que sonó "la alarma del móvil y tienes que seguir el protocolo que te han marcado, pero nada más que eso". Asimismo, ha relatado que la noticia de que regresaban "fue una enorme alegría", en especial, "el ver la ilusión de los chavales de que ya se había acabado esa incertidumbre y que sabían que iban a volver a casa".

El entrenador ha detallado que en la zona del hotel donde estaban alojados "no había intranquilidad" porque los habitantes "hacían más o menos vida normal" aunque hubo momentos en los que escuchaban "ciertas explosiones". "Nosotros, en realidad, ver no veíamos nada, solo escuchábamos", ha precisado Munielo, que ha añadido que las familias ha estado "muy pendientes" de ellos y "han mostrado una fortaleza y una confianza en nosotros y en todo el club que es para agradecérselo".

También ha respondido la Euroliga, a la que ha agradecido que se ha portado "muy bien" con ellos, y ha señalado que no tienen noticias de cuándo se retomará la competición y están esperando noticias. En el NextGen el equipo había jugado los dos primeros partidos y tenían el tercero, que pensaban que podían ganar, aunque ahora "eso es lo de menos; ya estamos en casa".

"Los chavales decían que España huele diferente, o sea que estaban muy contentos y tenían muchas ganas de ver a los familiares, los que no los tenían allí, y ya con ganas otra vez de volver a entrenar y retomar la normalidad", ha resumido.