Llíria modificará su PGOU para ampliar la factoría de Power Electronics en el polígono de Carrasses

Polígono de Carrasses - AYUNTAMIENTO DE LLÍRIA

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llíria (Valencia) ha anunciado este miércoles que modificará su Plan General de Ordenación urbana (PGOU) para ampliar la factoría de Power Electronics en el polígono de Carrasses, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Política Territorial, Paco García, ha señalado que Llíria "continúa con su expansión industrial en el Parque Empresarial de Carrasses, esta vez con la ampliación de las instalaciones de la factoría de Power Electronics".

El consistorio ha emitido informe ambiental y territorial estratégico favorable en el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica de la modificación puntual número 3 del Plan Parcial de Mejora del sector SI-1-Carrasses, de suelo urbanizable industrial con el objeto de poder llevar a cabo la agrupación física y jurídica de las manzanas edificables 12 y 13 de la UE-B de este sector.

Esta propuesta, ha apuntado apunta García, ha sido presentada por Power Electronics España, S.L. "para llevar a cabo la construcción de una nueva planta, dedicada a servicios de movilidad eléctrica, concretamente a cargadores para coches eléctricos". Esta ampliación de instalaciones es consecuencia del crecimiento que la compañía está experimentando en los últimos años.

Power Electronics cuenta con una fábrica de producción de más de 100.000 metros cuadrados en Llíria, donde diariamente trabajan centenares de personas y cuya plantilla "se multiplicará en breve con la nueva ampliación de la factoría gracias al impulso que se va a dar con esta adaptación del planeamiento, el cual potenciará la fabricación con una nueva nave que se agrupará con el resto de instalaciones de la empresa", ha subrayado el consistorio.

La factoría cubrirá un área de 174.015 metros cuadrados y estará diseñada con las últimas tecnologías de fabricación y ensamblaje para servir como un "centro óptimo para la fabricación y distribución de sus productos en todo el país". Con este movimiento, creará más de 600 puestos de trabajo en un mercado en el que cuenta actualmente con 60 GW en funcionamiento.

En el parque logístico y empresarial de Carrasses se han implantado en los últimos años diversos proyectos industriales con una fuerte inversión. A parte de Power Electronics, empresas logísticas como Pinturas Montó, Conforama, o firmas de fabricación del sector cárnico, agrícola, químico o derivados del automóvil como Consuay, Delibreads, AOM (Advanced Organic Materials), Plastic 7, SRG Global o Alani ya tienen sus parcelas y negocios en la localidad.

El alcalde de Llíria, Paco Gorrea, ha señalado que el Polígono de Carrasses "cuenta con un atractivo inversor importante por su cercanía a Valencia y a las principales redes viarias y de transporte, como la CV-35, CV-50, A-7, puerto y aeropuerto, así como la disposición inmediata de parcelas edificables entre los 5.000 y 70.000 m2".

"Y es un polígono, por su ubicación, protegido de zonas inundables y con excepcionales vías y nudos de conexión con la autovía CV-35, hecho que ha propiciado la implantación de nuevas empresas y la creación de miles de puestos de trabajo", ha destacado.