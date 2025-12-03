Llorca aboga por "revisar" el consejo de administración de À Punt y abre la puerta a la entrada del PSPV y Compromís

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los periodistas tras una rueda de prensa, a 3 de diciembre de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, aboga por aprovechar la salida de Vicente Ordaz al frente de la presidencia de À Punt tras su nombramiento como nuevo secretario autonómico de Comunicación para "revisar" el consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) y que puedan entrar a formar parte del mismo el PSPV y Compromís, una posibilidad que en su momento rechazaron ambas formaciones.

De esta manera, el nuevo jefe del Consell apuesta por una "revisión" del consejo de administración de la radiotelevisión pública valenciana, que tras la entrada en vigor de la nueva ley aprobada por el PP y Vox en Les Corts está conformado por siete miembros designados por estas dos formaciones y uno por Ens Uneix. Así lo ha trasladado en un corrillo con periodistas tras la comparecencia en la que ha anunciado este miércoles la remodelación del ejecutivo autonómico.

Con ello, Llorca abre la puerta a que el PSPV y Compromís recuperen su representación en el órgano que rige el funcionamiento de À Punt. Estas formaciones rechazaron en su momento presentar candidatos a formar parte del consejo de administración porque, según esgrimieron, no querían formar parte del "secuestro" de la televisión pública.

Por su parte, fuentes de À Punt explican a Europa Press que, tras la marcha de Ordaz a la Generalitat como secretario autonómico de Comunicación, dejará de presidir el consejo de la CACVSA y apuntan que serán Les Corts quienes tengan que nombrar a un nuevo integrante.

Por el momento, puntualizan no se plantea designar a un 'segundo' hasta que se complete este paso. En cualquier caso, esgrimen que el anuncio de Ordaz se ha producido hoy mismo, por lo que ahora todavía no se saben plazos, y será mañana cuando Ordaz presente oficialmente su renuncia como presidente de la CACVSA.

El PP y Vox aprobaron en Les Corts en junio de 2024 la nueva ley de la CACVSA que cambiaba la composición del consejo, cuyos miembros pasaban a estar elegidos todos ellos por la cámara autonómica a propuesta de los grupos parlamentarios, a excepción de uno que lo es por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), y rebajaba las mayorías para proceder a su elección: tres quintos en primera votación y absoluta en segunda.

MESA DE LES CORTS Y ÓRGANOS ESTATUTARIOS

Por otro lado, Juanfran Pérez Llorca ve con buenos ojos que el PSPV recupere su puesto en la Mesa de Les Corts que perdió hace unos meses con la elección de Magdalena González (PP) como nueva vicepresidenta segunda de la Mesa en sustitución de Gabriela Bravo (PSPV), pero vincula esta cuestión a reformar los órganos estatutarios.

Esta misma semana, el PSPV ha instado a Llorca a aprovechar la remodelación del Consell para "devolver" a los socialistas su puesto en la Mesa de Les Corts, "si quiere ser creíble respecto al diálogo con los grupos parlamentarios y a tener puentes", todo ello "por una cuestión de democracia y de pluralidad".

"Si el nuevo 'president' quiere parecer creíble cuando habla de diálogo con los grupos parlamentarios, lo que debe hacer es empezar a practicarlo y devolverle al primer partido de la oposición el puesto que le corresponde", argumentaron los socialistas.

El pleno de Les Corts eligió el pasado marzo a la diputada del PP Magdalena González como nueva vicepresidenta segunda de la Mesa. La 'popular' ocupó el hueco que dejó Gabriela Bravo (PSPV) en enero. Con esta elección, los socialistas se quedaron sin representación en el órgano rector de la cámara. Desde entonces, el PP ha vinculado siempre ceder un puesto al PSPV con sentarse a negociar la renovación de los órganos estatutarios con mandatos caducados.