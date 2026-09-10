Llorca, "absolutamente tranquilo" con su interinidad: "Asumí el reto de ser 'president' sin pedir nada a cambio"

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado "absolutamente tranquilo" con su carácter de interinidad, a la espera de saber si la dirección de su partido le designa como candidato de cara a las próximas elecciones autonómicas.

"Asumí el reto de ser 'president' de la Generalitat sin pedir nada a cambio, porque es un honor ser presidente de tu comunidad", ha replicado a preguntas de los medios en la presentación del proyecto de ampliación del Hospital Universitario de Torrevieja (Alicante).

De hecho, ha reivindicado: "Jamás un presidente tan interino, como dice usted, ofreció tantas realidades como las que ofrezco yo a cada municipio que voy. Estoy absolutamente tranquilo".

En este contexto, ha defendido que él "solo tenía una misión", la de "todos los días", que es "mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y las valencianas presentando acciones y proyectos" como el de ampliación del Hospital Universitario de Torrevieja.

Según los Estatutos del PP, corresponde a la dirección nacional que dirige Alberto Núñez Feijóo elegir a los candidatos del partido a la Presidencia de las CCAA y a los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia. En este último caso, el PP ya presentó públicamente a sus cabeza de cartel de las capitales de provincia ante las municipales que se celebrarán el próximo 23 de mayo de 2027.

'Génova' aplazó para la vuelta del verano la designación de los candidatos a las CCAA. El próximo año hay autonómicas en 12 territorios: Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Baleares, La Rioja, Murcia, Navarra, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Sin embargo, fuentes de la cúpula del PP han señalado que por el momento no hay fecha para ese acto de presentación de candidatos autonómicos, en el que se verá si el Comité Electoral Nacional del PP que preside el gallego Diego Calvo ratifica o no a Pérez Llorca como candidato a la Presidencia de la Generalitat.