Llorca, acerca de iniciativas de Vox sobre menores migrantes: "Nosotros seguimos siempre el criterio que marca el PP"

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado, respecto a la iniciativa de Vox para pedir que el Consell promueva acuerdos para la reintegración de los menores tutelados en sus países de origen y ubicar los centros "a las afueras" de las ciudades, que su ejecutivo sigue "el criterio que marca el Partido Popular".

El jefe del Consell ha hecho estas manifestaciones a su llegada al Centre del Carme Cultura Contemporània para inaugurar una exposición al ser preguntado por los medios por la proposición no de ley (PNL) de tramitación de urgencia registrada por Vox en Les Corts con el objetivo de instar al Consell a promover la firma de acuerdos para la reintegración de los menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Generalitat en sus países de origen y a impulsar un programa de retorno voluntario y de reintegración.

Cuando se le ha planteado si en este asunto "van a seguir las instrucciones de Vox", Pérez Llorca ha respondido: "Nosotros seguimos siempre el criterio que marca el Partido Popular".

En la iniciativa, formulada por el síndic de Vox, José Mª Llanos, y el portavoz adjunto David Muñoz, se pide al goboierno valenciano que impulse "la necesaria colaboración con los servicios de protección del menor de sus países de origen" para facilitar "la reintegración con sus familias de los menores extranjeros no acompañados residentes la Comunitat Valenciana y, en su defecto, a la asunción de la tutela de los mismos por los correspondientes servicios de protección al menor de su país de origen o residencia habitual".

También plantea la colaboración con "asociaciones, administraciones y demás entidades para facilitar el cumplimiento del programa de retorno voluntario y de reintegración" y rechazar "las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en España".

Además, reclama reforzar el nivel de seguridad de los centros de menores extranjeros no acompañados, "especialmente de los trabajadores", así como reforzar los protocolos de intervención y disciplina en los centros de internamiento para "garantizar la disciplina, el orden y una atención humanitaria, pero en ningún caso privilegiada". Además, añade que, en "el marco de esta atención", los menores "deberán asistir a clases de español y de formación básica".

Paralelamente, apuesta por promover "la ubicación de los centros de menores extranjeros no acompañados a las afueras de los centros urbanos, con el fin de que los menas no generen problemas de convivencia ni seguridad", y por publicar "estadísticas periódicas relativas a la delincuencia e inseguridad asociada con la inmigración masiva en la Comunitat Valenciana".