Llorca afea a la izquierda que "mediatice" el 9 d'Octubre y ve "injusto" que un "grupo reducido" impida la mascletà

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante la sesión de control al Govern, en Les Corts, a 8 de octubre de 2026, en Valencia- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afeado a los grupos de izquierda que intenten "mediatizar" y "atentar" contra la celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, una jornada "que debe unir y no separar", y ha considerado "muy injusto" que un "grupo reducido" de personas, en alusión a la acampada por la vivienda, impida disparar la 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento prevista para este viernes.

Así lo ha manifestado, durante la sesión de control este jueves en Les Corts, donde ha reivindicado que el 9 d'Octubre es un día "para todos los valencianos" y ha instado a Compromís a respetarlos. "Ustedes quieren decirnos a los valencianos cómo tenemos que ser", ha reprochado al síndic de la coalición, Joan Baldoví.

En cualquier caso, Llorca ha asegurado que los acampados por la vivienda tienen "todo el derecho" a manifestarse, pero ha afeado a Compromís que, si en la plaza del Ayuntamiento de València "no estuvieran esas personas, sino cazadores, quienes defienden los 'bous al carrer' o quienes hacen alguna crítica al Gobierno de España, estarían pidiendo que se vayan de allí".

Por su parte, Baldoví ha acusado a la alcaldesa de València, María José Catalá, "ausente hoy" en Les Corts, de pretender "enfrentar la acampada por la vivienda con la celebración del 9 d'Octubre". Frente a ello, ha insistido: "Lo decimos alto y claro, es compatible".

Además, ha reivindicado que el 9 d'Octubre "no es el día de Catalá, no es el día del Partido Popular", sino que es "el día de todo el pueblo valenciano, también el de los miles de jóvenes que están en la plaza de València o en la de Alicante". "Es el día de las personas que se quedan sin casa porque un fondo sanguijuelo les chupa la sangre mientras la Generalitat mira hacia otro lado", ha indicado.

"NO ES EL DÍA DE LOS POLÍTICOS DEL PP"

También, ha continuado, es "el día de la gente que no puede pagar el alquiler porque Catalá o --el alcalde de Alicante Luis-- Barcala se niegan a limitar el precio del alquiler, o de la gente que ha de dedicar el 80% de su salario a pagar la vivienda". "El 9 d'Octubre no es el día de los políticos del PP, es el día del pueblo valenciano", ha reivindicado el síndic de Compromís.

Joan Baldoví ha hecho hincapié en que los valencianos están "exigiendo soluciones para la vivienda, soluciones que ustedes se niegan a poner en marcha", ha reprochado al PP. "Así que viva el 9 d'Octubre y, sobre todo, viva el pueblo valenciano", ha exclamado.

"TAPAN LA 'SENYERA' POR VERGÜENZA"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat ha defendido que el Día de la Comunitat es "para todos los valencianos, para los que creemos en nuestra tierra y para los que no tenemos que esconder la 'senyera' como ustedes cuando anuncian el día 9 d'Octubre". "Tapan la 'senyera' por vergüenza, porque son felices así", ha lamentado.

En este punto, ha mostrado una fotografía de Baldoví con una "estelada independentista" para reprochar al síndic de Compromís: "A ustedes les da igual que se celebre o no el 9 d'Octubre. Tienen una ventaja que los demás no tenemos: si el 9 d'Octubre no se celebra, no sufre, irá a la 'Diada'" de Cataluña, "que es lo que le gusta".

Por eso, Llorca ha asegurado que ahora Compromís ha puesto "al frente de su partido a las elecciones nacionales a una catalana", en alusión a Ada Colau como posible cabeza de lista del Frente Amplio de cara al 29N. "Se sienten a gusto cuando es una catalana, no cuando es un valenciano, eso es Compromís", ha criticado.

Ante esta situación, ha instado a la coalición valencianista a "respetar a todos los ciudadanos" y ha considerado "muy injusto" que si existe "la costumbre de poder disfrutar de una 'mascletà' en una plaza", este viernes "no se haga por un grupo reducido de personas, que tienen todo el derecho de manifestarse y que yo respetaré".

Sin embargo, el jefe del Consell ha afeado a Compromís que, si las personas que están protestando en la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana fueran "cazadores, defensores de los 'bous al carrer' o quienes hacen alguna crítica al Gobierno de España, estarían pidiendo que se vayan de ahí".

"SOLO SON FELICES CUANDO TIENEN LA ESTELADA"

En todo caso, ha hecho hincapié en que el 9 d'Octubre es un día "para sentir orgullo de ser valenciano" y para demostrar "que somos gente hospitalaria, gente de calle, gente que nos unimos para celebrar todas las festividades". Por eso, ha considerado que no se puede "tolerar que la izquierda intente mediatizar" esta jornada: "Ustedes solo son felices cuando tienen la estelada".

Asimismo, Juanfran Pérez Llorca ha preguntado al PSPV si la campaña electoral para las elecciones generales del 29N la harán con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y si este "irá con los collares y las joyas puestas o no". "En los mítines del PSOE irá Zapatero, porque les gusta mucho la corrupción, pero en los de Compromís irá --el expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles-- Puigdemont y Baldoví a recibirlo", ha augurado.