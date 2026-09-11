Llorca anima al PPCV a hacer "el esprint final" porque "no puede ser alternativa una ministra de Sánchez"

Cena inicio curso política del PPCV - PPCV

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder de los populares de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha animado a los integrantes de la formación y a los militantes a realizar el 'esprint final' de cara a las próximas elecciones, ya que, según ha considerado, "no hay alternativa al Partido Popular".

"No puede ser alternativa al Partido Popular una ministra de Sánchez", ha afirmado el dirigente autonómico en referencia a la titular de la cartera de Ciencia y Universidades, la socialista Diana Morant.

"Cuando más decadente está el gobierno de Sánchez, no pueden plantear aquí los sanchistas querer volver a gobernar la Generalitat. Y, además, acompañados otra vez de Mónica Oltra o de (Joan) Baldoví, que solo sirven para mantener a Sánchez en la Moncloa", ha apuntado en declaraciones a los medios, antes de la cena de inicio de curso político del PPCV, celebrada en El Puig (Valencia).

Para el jefe del Consell, "si hay una comunidad más sanchista que ninguna es la Valenciana: desde Pilar Bernabé, el famoso Ábalos, Diana Morant o Arcadi España". "Cada vez se han hecho más sanchistas. Cuando peor le va a la Comunitat porque más nos margina Pedro Sánchez, más socialistas valencianos se hacen sanchistas", ha lamentado.

Por lo tanto, ha continuado, "venimos a decirle a todos los militantes del Partido Popular que nos acompañan, a los más de 1.500 militantes que están aquí, que nos queda el esprint final".

"NO QUEREMOS VOLVER ATRÁS"

"Hemos cambiado ocho años de sectarismo del Botànic por tres años de iniciativas, de emprendimiento, de generar empleo, de bajar impuestos, de generar más empresas, más autónomos, de aumentar por cien las inversiones sanitarias, las inversiones educativas, por disminuir las listas de espera en dependencia, en la sanidad. Por ese trabajo tenemos que hacer ese esprint, porque no queremos volver atrás", ha enumerado.

Llorca ha incidido en que "no hay alternativa al Partido Popular" y ha invitado a que "haga balance cualquier valenciano, cualquier alicantino o cualquier castellonense y que digan qué ha conseguido esta tierra en tanto año de sanchismo y en tanto año de Compromís apoyando al sanchismo". "Absolutamente nada", ha sentenciado.

"Por lo tanto, --ha continuado-- como los valencianos no queremos volver a pagar por nuestras herencias y queremos seguir teniendo un plan de inversión importante en educación, en sanidad y porque queremos seguir trabajando por la igualdad y por la libertad de todos los valencianos, vamos a demostrar que vamos a seguir siendo el primer partido de la Comunidad Valenciana".

Pérez Llorca ha comentado que es verdad que a este acto se le llama inicio del curso político por tradición, pero ha puntualizado que el PPCV "no inicia ningún curso, porque no lo ha parado".

"Nosotros no somos Pedro Sánchez, que se va un mes de vacaciones cuando hay problemas. Nosotros damos la cara y estamos con los problemas. Y prueba de ello ha sido que en un verano difícil, con las condiciones climáticas y con los incendios, ahí hemos estado al pie del cañón. Porque es lo que nos corresponde, porque es lo que nos exigen los ciudadanos. Por eso hoy le llamamos inicio del curso político, porque es el eslogan que se utiliza todos los años, pero la verdad es que enlazamos uno con otro, porque lo importante es trabajar con los ciudadanos, que por eso nos pagan nuestros sueldos y por eso tenemos que estar", ha razonado.

Por último, ha agradecido la presencia en el encuentro de la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, que es "la portavoz de todos los militantes del Partido Popular porque ella le puede decir a la cara a Pedro Sánchez muchísimas cosas que le diríamos todos los valencianos y todas las valencianas y porque ella ha ido sacando las verdades de todas las tropelías que han hecho todos y cada uno de los ministros que forman parte del gobierno de Pedro Sánchez".