Alicante acogerá en mayo la 'IAGTO European Convention 2027', un congreso mundial de golf con mil asistentes

Reunirá a unos mil delegados, entre turoperadores internacionales, representantes de destinos, campos de golf y empresas turísticas

LONDRES, 4 Nov. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Pablo Fortea) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado que la ciudad de Alicante acogerá en mayo del próximo año la 'IAGTO European Convention 2027', una cita que reunirá a unos mil delegados, entre turoperadores internacionales, agentes especializados, representantes de destinos, campos de golf y empresas turísticas, para conocer la oferta del destino y establecer contactos comerciales.

Así lo ha manifestado durante la primera jornada de la World Travel Market que se está celebrando en Londres. En el acto han participado también la consellera Marián Cano; el presidente de IAGTO, Peter Walton; y el presidente de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana, Salvador Lucas.

Llorca ha destacado que la Comunitat Valenciana "siempre ofrece una razón para volver, porque quien ya conoce nuestras playas puede descubrir nuestros pueblos, gastronomía o el inmenso patrimonio cultural y natural con el que contamos y, aquellos que nos visitan por primera vez, encuentran un territorio abierto, seguro, hospitalario y preparado para ofrecer experiencias de calidad durante todo el año".

En este sentido, ha subrayado que "queremos seguir creciendo en el mercado internacional pero hacerlo mejor, con más calidad para nuestros visitantes y mayor sostenibilidad para nuestros destinos".

Durante la presentación, Pérez Llorca ha resaltado la proyección de la Comunitat Valenciana como destino de golf y la oportunidad que supone la convención para dar a conocer su oferta entre los operadores internacionales. Asimismo, ha destacado el valor del turismo de golf, "por su capacidad para atraer visitantes que generan un mayor gasto y actividad en alojamientos, restaurantes, comercios y otros servicios del destino".

ENCUENTRO CON LA PRENSA BRITÁNICA

Previamente, el 'president' ha mantenido un encuentro con la prensa británica y creadores de contenido especializados en el sector turístico en el que se han presentado las novedades turísticas de la Comunitat Valenciana ante el mercado británico.

El Reino Unido es el principal mercado turístico internacional de la Comunitat, ya que al año citado territorio recibe más de tres millones de turistas provenientes de este país que disfrutan de una estancia media de siete días con un gasto diario de unos 157 euros por persona.

"Por eso queremos seguir mejorando para ofrecer algo más que un destino de sol y playa en verano, porque la Comunitat Valenciana también ofrece cultura, gastronomía, deporte, naturaleza y bienestar los doce meses del año" ha manifestado Pérez Llorca.

En este sentido, ha señalado que, desde la Generalitat, "concebimos el turismo como una potente herramienta para la prosperidad, pero también para la sostenibilidad y la convivencia, porque los pueblos mejoran su relación cuando se conocen y no hay mejor forma de hacerlo que mediante unas vacaciones".

La Generalitat dispone en la World Travel Market, que se celebra hasta el 5 de noviembre, de un estand de 397,5 metros cuadrados, con representación de las siete marcas turísticas de la Comunitat Valenciana, que son Costa Blanca, Alicante, Visit Elche, Visit Benidorm, Valencia Turisme, Visit València y Castellón. El espacio cuenta con 29 coexpositores, entre municipios, asociaciones y empresas turísticas de las tres provincias.