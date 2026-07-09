Llorca anuncia una nueva ley del suelo para "eliminar burocracia" y una dotación extra para climatización de colegios

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión plenaria - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este jueves que durante el próximo periodo de sesiones se impulsará una nueva ley del suelo para "eliminar la burocracia que durante años ha bloqueado la construcción de viviendas" y con el fin de agilizar "de forma drástica" los planes generales de los municipios para que no tarden "décadas en aprobarse".

Además, ha avanzado también que, a partir de la segunda quincena de julio --"es decir, ya"--, la Generalitat empezará a transferir a todos los centros educativos una partida económica extraordinaria de entre 5.000 y 25.000 euros por centro para la adquisición de equipos o materiales para la climatización de los mismos de cara al inicio del próximo curso escolar.

Así lo ha anunciado en un desayuno informativo del Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en el que ha estado presentado por el secretario general del PP, Miguel Tellado. El jefe del Consell ha detallado también que este mismo mes la Generalitat iniciará la tramitación de una línea de ayudas por importe de 10 millones de euros dirigida a los ayuntamientos para pequeñas obras de mejora en los centros --como sustituciones de cubiertas, carpintería o instalación eléctrica-- y que estos "no tengan que esperarse a la delegación de competencias que supone la burocracia" del Edificant.

Y en materia sanitaria, ha indicado que la máquina de protonterapia del Hospital La Fe de València, "que otros rechazaron por pura ideología", podrá atender al primer paciente antes de que finalice 2027 en el nuevo edificio que se construye junto al centro. "Esa tecnología que otros rechazaron va a empezar a salvar vidas", ha celebrado, al tiempo que ha reivindicado: "Entre ideología o pacientes, nosotros elegimos a los pacientes".

((Seguirá ampliación))