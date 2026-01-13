Llorca asegura que el Gobierno de Sánchez quiere "polarizar" con la financiación y reclama un sistema "justo para todos"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (c), atiende a los medios de comunicación este martes en Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha acusado al Gobierno de España de querer "polarizar" con la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica y ha insistido en la necesidad de un sistema "que sea justo para todos los españoles" y "para todas las comunidades autónomas".

Así lo ha señalado este martes en declaraciones a los medios en Alicante, donde ha reiterado sus críticas al Ejecutivo central sobre este asunto y ha vuelto a reclamar el fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana: "La intención con esta propuesta que está haciendo no es querer arreglar el problema de la financiación en España. Lo que pretende es dividirnos otra vez más a los españoles".

Según el jefe del Consell, el hecho de plantear un plan de financiación donde "hay comunidades perjudicadas" y "un trato de favor a otra" ya "está mucho afectando a la justicia que tiene que haber en este reparto de fondos entre todas las comunidades autónomas".

"Lo lógico sería que cuando se pretende negociar un plan de financiación se llamase a los presidentes autonómicos y no se llamase al secretario general o presidente de un partido independentista para pactar eso. Por lo tanto, eso ya parte mal, eso ya nace mal", ha añadido, en referencia a la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de ERC, Oriol Junqueras, celebrada la semana pasada.

Y ha continuado: "Es muy difícil apoyar ese sistema de financiación, que creo que, en ese sentido y de modo global, no es bueno y, en el caso concreto la Comunitat Valenciana, tampoco lo es. Primero, porque no tiene visos de aprobarse, y porque mientras se debata, si es que va a haber debate, vamos a seguir sin tener ese fondo de nivelación transitorio que pedimos en la Comunitat Valenciana desde hace tiempo".

"CONSENSO"

Pérez Llorca se ha definido como un 'president' que "apela por el consenso", un hecho que, a su juicio, ha existido "entre sindicatos, patronal y partidos políticos para exigir siempre un modelo de financiación bueno para la comunidad" y "una condonación de la deuda", que, en el caso de la Comunitat Valenciana, es de más de 40.000 millones a consecuencia de "no estar bien financiados".

"Y sobre la deuda y el fondo de nivelación no hay mención ninguna ni hay propuesta ninguna. Por lo tanto, no seré yo el que rompa el consenso", ha resaltado, al tiempo que ha aclarado que si "esos principios" no están "sobre la mesa", no apoyará ese nuevo modelo.

Además, al ser preguntado por una valoración del manifiesto del exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, con el que quiere promover un debate crítico dentro del PSOE, el 'president' ha afirmado que "cualquier político, sea del signo político que sea, que pida diálogo, que pida consenso y que pida acuerdos se identifica muy bien" con su forma de entender la política.

"Fíjese, hablamos de la financiación y el PP ha quedado excluido de esa negociación previa cuando gobernamos prácticamente casi todas las comunidades autónomas. Pues mire, eso no tiene ningún tipo de criterio ni de rigor", ha afirmado ante los medios.

Por ello, el 'president' de la Generalitat ha sentenciado que "aquellos políticos que quieran dialogar", "buscar puntos en común" y se centren en "mejorar la vida de todos los españoles" podrán contar con el PPCV.