Llorca augura que el "problema" de la financiación no se arreglará esta legislatura: "El planteamiento está mal hecho"

Archivo - El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha augurado que el "problema" de la financiación autonómica "no se va a arreglar esta legislatura" ya que, a su juicio, "el planteamiento está mal hecho" por parte del Gobierno de España, al que ha reprochado los "privilegios" que ha concedido a Cataluña, que "perjudican" al resto de las comunidades autónomas.

Así lo ha manifestado este miércoles en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, recogida por Europa Press, en la que, tras el nombramiento del valenciano Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda en sustitución de Mª Jesús Montero, ha considerado que, si antes ya "no había excusas para pactar un sistema que mejore las condiciones económicas de la Comunitat Valenciana, la peor financiada de España", ahora "mejor que él no conoce nadie el problema".

El jefe del Consell ha desvelado que mantiene una relación "muy cordial" con Arcadi España, al que ha enviado "una carta formal para pedirle una cita". Sin embargo, en este debate, ha augurado que el "problema de la financiación ya no se va a arreglar esta legislatura en España" porque "el planteamiento está mal hecho".

En este contexto, ha apuntado que cuando se reunió en diciembre con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del Ejecutivo central le dijo "que iba a afrontar el tema de la financiación" y él le preguntó si iba a tener en cuenta la población ajustada, un criterio que pide la Comunitat Valenciana, a lo que el dirigente estatal le respondió: "No te lo puedo decir, nos reuniremos todos los presidentes autonómicos y lo hablaremos".

SÁNCHEZ LE "ENGAÑÓ"

Así, ahora ha denunciado que Sánchez le "engañó" porque después se reunió "con un señor que no es presidente de ninguna comunidad autónoma, que está al frente de un partido que no quiere ser español, que no quiere ser de España, y le dio una información y pactó una serie de privilegios con él, perjudicando al resto de las comunidades autónomas", ha afirmado en alusión a Oriol Junqueras (ERC).

Además, ha señalado que también "los presidentes del PSOE" como los de Asturias o Castilla-La Mancha "no aceptan el modelo" de financiación planteado por el Gobierno de España.

En cualquier caso, ha advertido de que en este debate hay una serie de "cuestiones fundamentales" para la Comunitat, la primera de ellas el fondo de nivelación transitorio "al margen de que se aborde o no se aborde" la reforma de la financiación, para que la región tenga "más ingresos para afrontar la sanidad, los servicios sociales o la educación con los mismos derechos y con los mismos medios que se afrontan en otras regiones". "Eso es fundamental", ha recalcado.