Llorca avanza la puesta en marcha del Centro del Mediterráneo de Inteligencia Climática

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una declaración institucional desde el Ayuntamiento de Torrevieja, en imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la puesta en marcha en los próximos meses del Centro del Mediterráneo de Inteligencia Climática que tendrá su sede en el Centro de Investigación Príncipe Felipe y que se encargará de monitorizar datos para convertir el conocimiento científico en herramientas y soluciones útiles para prevenir futuras catástrofes.

El jefe del Consell se ha reunido este miércoles con el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, y la investigadora del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) Samira Khodoyar, para analizar las causas y los efectos de la alerta roja que vive en estos momentos la Comunitat Valenciana y seguir trazando la línea de trabajo del Consell para estar mejor preparado ante futuros fenómenos climatológicos extremos, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Pérez Llorca ha explicado que el Centro Mediterráneo de Inteligencia Climática constituye una "apuesta estratégica y de futuro", cuyo objetivo es "reforzar la capacidad científico-técnica e institucional para anticipar, evaluar y gestionar los riesgos climáticos que afectan de forma creciente a los territorios mediterráneos, transformando el conocimiento climático en inteligencia aplicada, apoyo a decisiones públicas, cooperación territorial e inversión resiliente".

La acción de este centro se centrará en eventos drásticos tales como inundaciones, precipitaciones extremas, calor urbano, salud, vulnerabilidad, sequía, agua, agricultura, riesgos costeros, marinos, grandes incendios, catástrofes ambientales y economía de la adaptación.

PRIMER CENTRO REGIONAL DE ANTICIPACIÓN EN EUROPA

La iniciativa impulsada por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) de la Generalitat ha sido presentada por la Generalitat en varios foros europeos, como la comisión NAT y el foro ARLEM del Comité de Regiones, donde ha tenido una gran acogida por parte de otras regiones.

El jefe del Consell ha explicado que el Centro del Mediterráneo de Inteligencia Climática se convertirá en el primer centro regional de Europa de estas características.

"Actualmente no existe en Europa un organismo de carácter regional que integre ciencia atmosférica de excelencia, inteligencia climática, anticipación de riesgos complejos y apoyo directo a la toma de decisiones públicas en el ámbito mediterráneo, ha indicado Pérez Llorca, que ha agregado que la "Comunitat Valenciana ahora tiene la oportunidad de liderar este modelo y posicionarse como referencia internacional en resiliencia climática".

"Queremos aumentar nuestra capacidad estratégica porque, aunque tenemos información, necesitamos mejorarla y traducirla en acciones concretas que puedan ayudar a la ciudadanía a prevenir situaciones, algo que hasta ahora no se había realizad", ha señalado el 'president'.

En la actualidad, el mar Mediterráneo concentra muchos de los riesgos que otros territorios experimentarán progresivamente en las próximas décadas. Por ello, constituye un espacio privilegiado para desarrollar, probar y escalar soluciones en materia de adaptación, servicios climáticos, evaluación de riesgos, planificación territorial resiliente, protección de infraestructuras críticas y cooperación institucional.