Llorca y Catalá salen en defensa de Juan Roig tras llamarle Belarra "ser despreciable" y recalcan: "Merece respeto"

(I-D) El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente ejecutivo de Mercadona, Juan Roig, durante la Asamblea General de AVE - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá, han salido en defensa del presidente de Mercadona, Juan Roig, después de que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le haya llamado "ser despreciable", y han reclamado "respeto" para el empresario valenciano.

Así lo han manifestado en sendos mensajes en la red social 'X', después de que Belarra, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso, haya denunciado que buena parte del aumento del coste de la vida se debe al encarecimiento de la cesta de la compra, y ha cargado directamente contra Juan Roig, al que ha tildado de "ser despreciable" y al que ha acusado de tener un "auténtico monopolio" en el sector de la alimentación.

De un lado, Juanfran Pérez Llorca ha reivindicado que quien "ha dado empleo y oportunidades a miles de familias y quien ha apoyado al deporte, a la cultura y a la sociedad valenciana", como Roig, "merece respeto". "Siempre ha hablado con hechos. Otros, que nunca han creado nada, solo saben despreciar a quienes sí lo hacen", ha añadido, y se ha mostrado del lado de "los que levantan esta tierra, siempre".

Mientras, María José Catalá ha destacado que "empleo, riqueza, deporte, cultura, mecenazgo y valencianía" es "lo que Juan Roig aporta a España, con hechos", mientras que "Belarra y los suyos no crean nada de eso para los españoles", pero "sí viven de criticar a quienes sí lo hacen", ha afeado a Podemos.