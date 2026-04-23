Llorca sobre celebración del 25 d'Abril del PSPV: "Ellos protestan por una fiesta mientras yo visito un centro de salud"

Imagen de archivo del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca - Rober Solsona - Europa Press

CASTELLÓ 23 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Genaralitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado hoy la reivindicación del 25 d'Abril que ha llevado a las puertas de Les Corts el PSPV, señalando que ellos protestan por un día de fiesta mientras que él estaba en Moncofa visitando las obras de un centro de salud. "Después los ciudadanos que valoren", ha sentenciado.

Pérez Llorca ha realizado estas declaraciones ante los mediois durante la visita que ha realizado a las obras de ampliación del centro de salud de Moncofa (Castellón) al ser preguntado por la protesta del PSPV por la no celebración de la jornada del 25 'Abril por segundo año consecutivo.

El PSPV ha llevado este jueves a las puertas de Les Corts Valencianes la celebración de la jornada del 25 d'Abril, día en el que tradicionalmente el parlamento valenciano recordaba la batalla de Almansa y entregaba las altas distinciones Francesc de Vinatea, y que no celebrará en esta ocasión por segundo año consecutivo. Los dirigentes socialistas han desplegado una pancarta con el lema '25 d'Abril. Un año para recuperar el autogobierno'.

"Creo que es una cuestión de prioridades. Ellos tienen la prioridad de hacer celebración y fiestas y a mi me gustaría que el PSPV me ayudara a que el Gobierno gobernado por ellos nos dé la financiación que necesitamos. Con esa financiación haríamos más colegios, más centros de salud y más hospitales, por lo tanto es una cuestión de prioridades", ha subrayado el jefe del Consell.