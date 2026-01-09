Llorca se compromete con sindicatos y CEV a reactivar el diálogo social y cerrar un pacto por el desarrollo económico

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (c), se reúne con el presidente de la CEV, Vicente Lafuente (i), la secretaria general de CCOO-PV, Ana García (3d), y el secretario general de UGT-PV, Tino Calero (d) - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha comprometido este viernes ante los dirigentes de los sindicatos mayoritarios y la patronal a que todas las consellerias "sin excepción" reactivarán las mesas del diálogo social. Al mismo tiempo, se trabajará para presentar antes de verano el documento de un gran pacto para el desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha explicado tras reunirse con la secretaria general de CCOO PV, Ana García; el secretario general de UGT PV, Tino Calero, y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente. Han participado también la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira.

"Volvemos a hacer lo que nos toca, que es dialofar y buscar siempre el entendimiento siempre para mejorar la calidad de vida de los valencianos y valencianas", ha destacado el 'president', quien se mostrado "muy optimista e ilusionado" tras el encuentro.

Según Llorca, "la dana hizo que se tuviera que cambiar esa normalidad y tuvieran que atenderse necesidades imperiosas", pero desués de más de un año ha destacado que ahora se puede "volver a esa normalidad con la mesa del diálogo social". "A veces pueden salir discrepancias, pero si no hay diálogo no lo solucionas nunca", ha comentado.

Pérez Llorca ha detallado que durante el encuentro se han abordado cuestiones como la financiación autonómica y la mejora de los datos del paro juvenil y femenino. En este punto, ha explicado que se ha comprometido a "seguir impulando políticas de formación para que los jóvenes tengan la menor prestación social que existe, que es un trabajo". También se ha tratado la nueva simplificación administrativa.

Asimismo, ha señalado que este viernes comienza el trabajo para trabajar todos en avanzar hacia un gran pacto de desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana --como plantearon los agentes económicos y sociales-- y ha explicado que se ha marcado un calendario para tener un documento antes de verano.

"LEALTAD INSTITUCIONAL E INDEPENDENCIA"

Por su parte, Vicente Lafuente ha agradecido a Llorca la "oportunidad de retomar el diálogo social que siempre ha sido una herramenta imprescidible" en la Comunitat Valenciana y que se vio "alterado" debido a los "efectos de la dana". Lafuente ha incidido en el valor del papel de los sindicatos y la patronal, reconocido por la Constitución, para aportar a la sociedad desde la "lealtad institucional" y la "independencia".

Desde CCOO PV, Ana García ha resumido los resultados de la reunión en la asunción del compromiso político de reactivar el diálogo social que "tantos frutos ha dado a lo largo de la historia de la Comunitat Valenciana"; de "lanzar un gran pacto valenciano" que sindicatos y CEV iniciaron para el desarrollo de la Comunitat Valenciana y en trabajar desde el "respeto y lealtad institucional". También ha señalado que, para este desarrollo, es necesario un modelo nuevo de financiación autonómica

En términos similares, Tino Calero (UGT PV) ha indicado que a partir de ahora se va a "entrar al detalle" de este gran pacto que presentaron los agentes sociales y ha explicado que se ha concretado la estructura de trabajo para avanzar en este documento que "marque las líneas estratégicas de la política del Consell". Igualmente, ha incidido en que es fundamental la unidad para seguir reivindicando una financiación justa para la Comunitat Valenciana.