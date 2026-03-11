Llorca, sobre el conflicto en Oriente Medio: "Tenemos que rechazar a los Trump y a los Sánchez porque se parecen mucho"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 5 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya "intentado siempre que tengamos que elegir entre blanco y negro, entre rojos y azules", y ha pedido no caer "más en su trampa". "Parece ser que ahora tenemos que elegir entre Trump y él. A mí no me gusta ninguno de los dos, porque en el fondo son muy parecidos", ha asegurado, en el contexto de la escalada de hostilidades en Oriente Próximo, derivada del ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero y las represalias iraníes.

Dicho esto, ha considerado que Sánchez "tenía que tener ya un plan preparado para ayudar y protegernos a todos los españoles" y ha lamentado que todos acaben "mirando a los gobiernos autonómicos porque nos da la sensación que nuestro Gobierno nos va a proteger". "Hoy tendría que tener un plan para ayudar a los autónomos, en materia de transportes y de logística o incluso para bajar la presión fiscal si suben los precios de la luz o los combustibles", ha concretado.

En un encuentro organizado este miércoles por el diario Las Provincias, Llorca ha sostenido que él, como proclamó Sánchez, también dice "no a la guerra", que no quiere que existan este tipo de situaciones y que apuesta, en caso de haberlas, por que se solucionen "por una vía diplomática". "Pero si hay un conflicto, el presidente de tu país tiene que estar pendiente de su país, de sus ciudadanos y nos tiene que proteger. Y no solo estar pendiente de que le beneficie electoralmente o no", ha indicado.

Sobre si cree que está en peligro la posición de Europa en el contexto internacional, ha respondido que no, aunque ha considerado que la Unión Europea "está pasando por unos años muy malos", aunque no cree que "esa crisis" la ponga "en peligro".

"Los españoles votamos en un referéndum estar en la OTAN y se votó en uno estar en la Unión Europea. Por lo tanto, la decisión de que nuestro país esté en la OTAN y esté en la Unión Europea es porque lo decidieron todos los españoles. Y cuando tú decides eso y entras a formar parte, tienes unos socios y unos compañeros", ha señalado, para seguidamente defender que las decisiones que se tomen en el seno de Europa y de la OTAN "tienen que estar consensuadas y se tienen que debatir entre todos sus socios".

A su juicio, "lo que no se puede hacer después es querer actuar por libre, porque la decisión de estar allí no la ha decidido ningún partido político, la decidieron todos los españoles y eso hay que respetarlo. Y es lo primero que le reprocho a Pedro Sánchez".

"UNO TIENE QUE SER RESPONSABLE"

Según el 'president' de la Generalitat, "uno tiene que ser responsable con la institución que representa, que es en este caso nuestro país, y también con las decisiones consensuadas que se toman en el seno de la Unión Europea y de la OTAN".

"Trump toma decisiones unilaterales, a veces pone en conflicto a su propio Gobierno, y Pedro Sánchez toma decisiones unilaterales y a veces pone en conflicto a su propio Gobierno, a sus propios socios y también a la Unión Europea", ha expresado, para agregar: "Si tenemos que distinguir entre blanco y negro, entre unos y otros, tenemos que rechazar a los Trump y a los Sánchez, porque se parecen mucho".

NIEGA "DISCREPANCIAS" DENTRO DEL PP

Preguntado sobre las opiniones dentro del PP respecto a la situación en Oriente Medio y la respuesta del Ejecutivo central, ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "tampoco quiere ningún conflicto bélico" y ha considerado que la posición de la formación la ha "reflejado muy bien" el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo: "Queremos que se resuelva esto de una forma diplomática y sin una guerra, porque alargar la guerra nos trae consecuencias negativas, especialmente en la economía en nuestro país". Y ha añadido que esa línea "es la que mantiene todo el PP", por lo que no ve "tal discrepancia" en su partido.

Cuestionado sobre si la Comunitat Valenciana está preparada para un conflicto que podría acarrear, entre otras cosas, subidas en los precios de los combustibles, Llorca ha insistido en que esta cuestión "no puede afectar" a una comunidad autónoma porque es "el Estado el que nos tiene que proteger y que garantizar medidas que nos alivien económicamente en una situación de crisis como la que puede venir".

"He oído al presidente del Gobierno decir que hará una ronda de contactos. Creo que hoy el Gobierno de España tenía que tener ya un plan preparado para ayudar y protegernos a todos los españoles. Es que al final todos acabamos mirando los gobiernos autonómicos porque ya nos da la sensación que nuestro Gobierno nos va a proteger", ha dicho.

En esta línea, ha lamentado que las CCAA "tenemos que volver a adoptar medidas a costa de nuestros pocos ingresos, en el caso de nuestra comunidad, para atender cuestiones que tendría que estar atendiendo el Gobierno". "No puede ser que nos saltemos ese escalón que es el de nuestro Gobierno y el de nuestro país", ha remarcado, que ha garantizado que, si la Generalitat tiene que hacer un esfuerzo, "lo haremos". "Ya buscaremos de donde sea, pero lo primero que tenemos que hacer es pedirle a nuestro país que nos proteja", ha zanjado.