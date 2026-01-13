Llorca cree que las ayudas fiscales a los caseros son un "intento a la desesperada de Sánchez" en un contexto electoral

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), atiende a los medios de comunicación junto al presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (d), este martes - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este martes que el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de incentivos fiscales a propietarios que no suban el precio del alquiler cuando se renueven los contratos, es "una vez más" un "intento a la desesperada" del jefe del ejecutivo central para "intentar llamar la atención" con propuestas que "están carentes de mucho contenido" y "rigor técnico", en un contexto marcado por "varios procesos electorales", que "todos apuntan a que no le van a ir muy bien".

Por contra, Pérez Llorca ha pedido "poner el foco" sobre la oferta de vivienda y "no intentar tanto regular la demanda", al tiempo que ha criticado el real decreto ley anunciado este lunes por Sánchez. "Mientras no haya un plan específico para fomentar la oferta de vivienda en España, difícil se va a solucionar el problema", ha señalado.

En esos términos se ha expresado este martes el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en la ciudad de Alicante, al ser preguntado sobre esta propuesta desvelada por Sánchez y que, además de esos incentivos fiscales a caseros, contempla una regulación contra el fraude en los alquileres de temporada y una limitación al abuso del alquiler por habitaciones.