Llorca cree que, "con casi toda seguridad", se aprobarán los presupuestos autonómicos para 2026

Archivo - Imagen de archivo del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ 1 Jul. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado hoy que cree, "con casi toda seguridad", que se aprobarán los presupuestos autonómicos para 2026.

Llorca ha realizado estas declaraciones tras participar en el acto de toma de posesión del nuevo rector de la UJI, Jesús Lancis, al ser preguntado si los presupuestos pueden incluir el principio de 'prioridad nacional' por el que aboga Vox.

Al respecto, el jefe del Consell ha señaldo que es una persona que intenta ser muy pragmática y muy práctica y no entra mucho en cuestiones de concepto, "pues eso es sobre todo pretender un titular o no tenerlo".

"Lo que es importante para la Comunitat es que haya presupuestos y que seamos capaces de que estos se aprueben, y yo creo que, con casi toda seguridad, así será", ha añadido.

El 'president', respecto a las enmiendas a los presupuestos, ha subrayado que es lógico que en este mes se debatan, se transaccionen y algunas se corrijan. "Vamos a ver cómo transcurre el mes, pero lo importante y lo que quiere la sociedad valenciana es que haya presupuestos", ha insistido.