Llorca cree una "falacia" que la Comunitat Valenciana reciba 3.700 millones más con la nueva financiación autonómica

Archivo - El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha calificado de "falacia" que la Comunitat Valenciana vaya a recibir unos 3.700 millones de euros más al año con la propuesta de financiación autonómica realizada por el Gobierno. "Eso se ha anunciado en un PowerPoint, pero no es una realidad".

Así lo ha aseverado el jefe del Consell en un encuentro informativo organizado por Las Provincias cuando se le ha solicitado una explicación sobre "por qué no es bueno para la Comunitat Valenciana, dados sus pocos ingresos, recibir cada año 3.669 millones de euros".

"Porque no los vamos a recibir", ha sentenciado el jefe del Consell, que ha abundado: "Eso se ha anunciado en un PowerPoint, pero no es una realidad. Es interpretable. Y lo que nosotros hemos podido saber es que de esos 21.000 millones de euros que propone el Gobierno de España repartir entre las comunidades autónomas sin saber de dónde vienen, resulta que solo son 14.000 millones. Y el resto a los 21.000 millones, será en base a la capacidad de recaudación que tengamos las comunidades autónomas".

"¿Eso qué significa? Que te van a controlar tu autonomía fiscal. Por lo tanto, si ya no son 21.000, ya no son 3.900. Habrá que sacar la parte proporcional. ¿Cuál es? No las sé, porque no nos han dicho nada. Pero ya no son 3.000", ha expuesto.

Y ha reiterado: "Para que todo el mundo lo vaya entendiendo: la propuesta en el PowerPoint ha quedado muy bien, pero la realidad es que no sabemos si eso se puede hacer o no se puede hacer".

Por otra parte, ha criticado que ese sistema de financiación "lo ha pactado Pedro Sánchez con un señor que no es presidente de ninguna comunidad autónoma, que es independentista y que en el fondo lo que quiere es que todas las competencias del Estado vayan a su comunidad autónoma, pero a la vez condiciona que las demás comunidades autónomas perdamos autonomía". "Eso es de análisis", ha puntualizado.

"EL PRIMERO EN LA LISTA"

Y ha remarcado que "si verdaderamente se quiere apostar por arreglar el problema de la financiación es fácil: todos los presidentes juntos en una mesa y a ponernos de acuerdo". "Yo sé que todos tendremos que ser solidarios entre territorios, pero también sé que especialmente nuestra comunidad es desde hace muchos la más infrafinanciada. Por lo tanto, si hay que hacer alguna excepción, el primero en la lista es la Comunitat Valenciana".

Cuando se le ha recordado la declaración del presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, sobre el sistema de financiación autonómica en la que mantuvo que "lo que va delante, va delante" y "hay veces que hay que decir que sí", Llorca ha opinado que estas manifestaciones las hizo "como Vicente Boluda, no como presidente de AVE".

"Insisto, tengo que convencerles de que salgan del error: no hay 3.700 millones para la Comunitat Valenciana. El señor Vicente Boluda hizo unas declaraciones, estaba yo a su lado, como Vicente Boluda, no como presidente de AVE. Cuando yo después le expliqué que para cobrar esa supuesta cantidad, habría que subir los impuestos, ya no le parecía tan acertada".

"Porque, ojo, si queremos recibir esa supuesta cantidad, habría que subir la presión fiscal en la Comunitat Valenciana. ¿Qué significa? que el impuesto a la muerte tendría que volver y que el tema de las deducciones de IRPF se tendrían que quitar y se tendrían que aplicar.

Porque solo así, supuestamente, llegaríamos a esa cantidad que marca la ministra Montero. Y, por cierto, incluso llegando a esa cantidad, la Comunitat Valenciana estaría por debajo de la media", ha razonado Llorca, que lo ha atribuido a que el Ejecutivo central "solo pretende beneficiar a una región".