Llorca cree que la nueva financiación quiere "contentar a los independentistas catalanes" y no a las comunidades

Archivo - El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterado su rechazo a la propuesta de reforma de financiación autonómica que expone este viernes el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En concreto, ha afirmado que ese modelo quiere "contentar a los independentistas catalanes" y no a las comunidades autónomas.

En estos términos se ha expresado el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Polop (Alicante), donde ha visitado una escuela infantil. Todo ello, en una jornada en la que se celebra en el Ministerio de Hacienda la reunión del CPFF, que llega con el rechazo de las comunidades del PP y las dos regiones socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias, por lo que Hacienda necesita a Cataluña y Canarias para sacarlo adelante y llevarlo al Consejo de Ministros.

Pérez Llorca ha abundado en que todas las comunidades "presentaron alegaciones técnicas a ese modelo y fueron todas rechazadas". Al respecto, ha manifestado que todas las que se plantearon perseguían "buscar la igualdad entre todos los territorios", por lo que ha afeado a la administración central que haya dicho "no".

"Si verdaderamente hubiera habido voluntad de negociación por parte del Gobierno de España, primero, no habrían pactado el sistema de financiación con un separatista, con Oriol Junqueras, lo hubieran pactado con todas las comunidades autónomas, y, en segundo lugar, si hubiera voluntad, como dice el ministro Arcadi, hubieran aceptado alguna alegación, pero es que no han aceptado ninguna", ha apuntado aludiendo al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España.

Según el jefe del Consell, el Ejecutivo central "no" ha aceptado "ninguna" alegación porque ello supondría reconocer que "solo" estaba "haciendo un plan para beneficiar a los independentistas y que no estaban siendo justos con el resto de las comunidades".

DICE QUE SÁNCHEZ "HA CASTIGADO" A LOS VALENCIANOS

Asimismo, Pérez Llorca considera que ese modelo "es incompatible con Pedro Sánchez en el Gobierno". "No hay voluntad del Gobierno de España, no hay voluntad de Pedro Sánchez, de mejorar el modelo de financiación de todos los valencianos y todas las valencianas. Nos ha castigado [a los valencianos] en infraestructuras, nos ha castigado también en inversiones y está castigándonos también en ese modelo de financiación", ha concluido.