Llorca cree que si Sánchez no estuviera, "los socialistas valencianos no elegirían" a Morant de candidata a presidenta

El 'president' de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press

ALICANTE, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PP en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que entiende que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, "tenga mucha prisa, porque sabe que si Pedro Sánchez no está, los socialistas valencianos no la elegirían a ella" como candidata socialista a presidenta del Consell.

Así se ha expresado este martes ante los medios de comunicación en Benidorm (Alicante), al ser preguntado por una valoración sobre que Morant anunciara el pasado sábado en el Comité Federal del PSOE que tiene intención de concurrir a las primarias del PSPV con el objetivo de ser "la primera presidenta de la Generalitat Valenciana" que salga de los comicios autonómicos.

Sobre este asunto, Pérez Llorca ha indicado: "No me gusta nunca entrar en cuestiones de otros partidos políticos. Yo también, por una parte, entiendo la prisa de Diana Morant. Ella es candidata y va a ser candidata en la Comunitat Valenciana porque lo ha decidido Pedro Sánchez. Ella depende de Pedro Sánchez y ya saben que la situación de Pedro Sánchez es muy inestable en España".