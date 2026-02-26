Llorca defiende las adjudicaciones de vivienda en la Comunitat y replica al PSOE que pida los expedientes que considere

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, participa en el almuerzo-coloquio de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado este jueves que desde el PSOE "pueden pedir y revisar todos los expedientes que consideren" de adjudicaciones de vivienda en la Comunitat Valenciana porque el Consell actúa "rigor" y "seriedad".

Llorca considera que el PSOE, con su petición para revisar todas las adjudicaciones, pretende "parar un plan que funciona" porque el Consell le está "sacando los colores".

Juanfran Pérez Llorca ha respondido así, en declaraciones a los medios antes de un almuerzo-coloquio con AVE, a la ministra de Vivienda y secretaria del ramo del PSOE, Isabel Rodríguez, quien ha anunciado que su partido va a presentar una batería de iniciativas para exigir la revisión de adjudicaciones de viviendas públicas en todos los municipios de la Comunitat Valenciana, después del caso de las viviendas de protección oficial en Alicante que acabaron en manos de cargos del PP y familiares.

Juanfran Pérez Llorca ha subrayado que el Consell ha encontrado "un plan que funciona", que es el Plan Vive, al que se han sumado "alcaldes de diferente color político" y, entre ellos, "más de 80 del PSOE" porque "en el fondo un alcalde lo que busca es tener buenos resultados en su municipio y saben que con el plan que ha promovido la Generalitat Valenciana se construyen viviendas".

El 'president' ha subrayado que, bajo el Plan Vive, ya hay 5.000 viviendas "o bien en construcción o bien en licitación". También ha destacado la línea de avales públicos para jóvenes del IVF. Así, ha asegurado que a él lo que le preocupa es "seguir trabajando como político para resolver un problema social gravísimo que existe en España y que existe en la Comunitat Valenciana, que es la falta de vivienda".

Llorca ha incidido en que "en ocho años de Botànic" se han construido "cero viviendas", mientras que en "cerca de tres años, el gobierno del cambio del Partido Popular vamos 5.000". "5.000 a cero", ha resaltado.