Llorca defiende su "apuesta" por el transporte público y afea al Gobierno que envíe trenes "con más de 20 años de uso"

Imagen de la visita realizada este viernes por el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a los talleres de TRAM d'Alacant en El Campello (Alicante) - GVA

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reprochado al Gobierno central que Renfe envíe a la Comunitat Valenciana trenes "con más de 20 años de uso". Frente a ello, ha defendido la "apuesta" del Consell por "el transporte público de calidad al invertir más de 140 millones de euros en 22 nuevos tranvías de última generación" para TRAM d'Alacant y Metrovalencia.

Pérez Llorca se ha pronunciado de este modo durante una visita realizada este viernes a los talleres de TRAM d'Alacant en El Campello (Alicante), donde se desarrolla el proceso de pruebas y homologación de las nuevas unidades de tranvía de la serie 4.500 Tramlink fabricadas en la planta de Stadler de Albuixech (Valencia).

Según un comunicado de la Generalitat, en total "se van a incorporar seis nuevos tranvías al TRAM d'Alacant que se añaden a los ya existentes para ofertar un servicio más ágil" y "que aportarán más de 1.700 plazas adicionales".

Así, el gobierno valenciano ha explicado que "antes de finalizar el año entrará en circulación la primera unidad y el resto durante el primer trimestre de 2027". También que en los próximos meses llegarán unidades a Metrovalencia.

Se trata de vehículos totalmente accesibles, "mucho más modernos, más sostenibles", y "mucho más confortables, especialmente para las personas con movilidad reducida". Se han fabricado en la Comunitat Valenciana "con la tecnología más puntera, las mejores prestaciones y con los estándares de seguridad más exigentes". Además, estas unidades tienen "mayor capacidad", con un centenar de plazas más que los anteriores modelos, de acuerdo con el Consell

Al respecto, ha añadido que "este mismo año se van a iniciar las obras para ampliar los andenes de la parada Porta del Mar del TRAM y adaptarlos a los nuevos tranvías que, con un 44% más de plazas, son mucho más largos que los actuales".

Está previsto que los trabajos, a los que se van a destinar más de tres millones de euros, comiencen a finales de año. Incluirán un nuevo andén central de 75 metros y la renovación de todo el entorno, como señales, semáforos o catenaria, entre otros.

PLAN DE INVERSIONES

Tanto los nuevos tranvías como la ampliación del andén de Porta del Mar son actuaciones recogidas en el Plan de Inversiones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) 2026-2030, que contempla una inversión cercana a los 840 millones de euros para ampliar y modernizar la red de Metrovalencia y TRAM d'Alacant.

Por otro lado, la administración autonómica ha señalado que FGV se sumará al Día sin Coche el 22 de septiembre. Durante toda esa jornada, los servicios de Metrovalencia, TRAM d'Alacant, TRAM de Castelló y Metrobús serán gratuitos.

Del mismo modo, y en el marco de esta jornada, se instalará una unidad del nuevo tranvía en la Ciclovía Litoral el próximo domingo para que los alicantinos la puedan conocer, ha indicado el 'president'.