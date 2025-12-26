Llorca destaca la labor de los vecinos de Utiel y el Ayuntamiento en la reconstrucción tras la dana

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, visita Utiel (Valencia) - GVA

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha realizado su primera visita institucional al Ayuntamiento de Utiel (Valencia) y ha destacado la labor y el compromiso de los vecinos y del consistorio para que la reconstrucción y la vuelta a la normalidad tras la dana se realizara lo más rápidamente posible.

El jefe del Consell ha sido recibido por el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldó, y ha recorrido las instalaciones junto a la corporación municipal, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Llorca ha firmado en el libro de honor de la localidad, "una de los primeras en sufrir las terribles consecuencias de las inundaciones del 29 de octubre de 2024".

Pérez Llorca ha visitado también algunas de las obras que se están realizando en el municipio tras los daños sufridos en la dana y ha trasladado "el cariño y la solidaridad" del Consell a los vecinos afectados.