Llorca destaca que la reforma fiscal del Consell es "más equitativa, solidaria y alineada con las familias"

VALÈNCIA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado que la reforma fiscal que ha puesto en marcha el Consell "garantiza un sistema más equitativo, solidario y alineado con la realidad socioeconómica de las familias de la Comunitat Valenciana, reduciendo la presión fiscal e impulsando la actividad económica".

En un comunicado, Pérez Llorca ha abogado por una "estrategia fiscal centrada en las rentas medias y bajas para que los ciudadanos vivan mejor", por lo que ha insistido en "seguir avanzando en medidas como las nuevas deducciones fiscales específicas en el IRPF autonómico para fomentar la práctica de la música y la ampliación del 50% de todas las deducciones sociales autonómicas aprobadas en 2023 para el impuesto de la renta".

Así, ha recordado que los datos de la campaña de renta de 2023, que ya incluía las deducciones aprobadas por "el Consell del cambio" para práctica deportiva, salud bucodental, adquisición de lentes o enfermedades como daño cerebral o alzhéimer, han permitido un ahorro de 185 millones de euros.

A estas medidas hay que sumar la reducción de un 25% del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) para jóvenes y colectivos vulnerables, vigentes desde el 1 de enero de 2024, así como la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones.

"Vamos a continuar por la senda del alivio fiscal para beneficiar a todos, especialmente a los ciudadanos con ingresos medios y bajos con el objetivo de alcanzar a más personas, al tiempo que se favorezca la actividad económica y la recuperación social y económica de la Comunitat Valenciana", ha aseverado el jefe del Consell.

Pérez Llorca ha puesto en valor la apuesta de la Generalitat por "favorecer el acceso a la vivienda a miles de jóvenes y familias con una política integral que incluye medidas normativas, avales, construcción de viviendas y rebajas fiscales". Según ha indicado, "se va a rebajar el tipo general un 10% para todos los contribuyentes".

TRANSMISIONES PATRIMONIALES

Los datos de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) reflejan que entre enero de 2024 y noviembre de 2025 se han presentado 36.429 declaraciones que se han acogido a las nuevas tarifas del ITP, con una reducción del 25% de esta tasa a jóvenes, familias monoparentales o mujeres víctimas de violencia de género.

Según las cifras de la Generalitat, estos declarantes han ingresado un total de 148,2 millones de euros, que con las tarifas anteriores habrían supuesto 197,8 millones, por lo que el ahorro total para los ciudadanos ha sido de 49,6 millones de euros; es decir, 1.361 euros de media. En concreto, Pérez Llorca ha detallado que esta reducción ha beneficiado a 25.767 declaraciones de jóvenes menores de 35 años que se han ahorrado una media de 1.482 euros para la compra de su primera vivienda.

Este ahorro también se traslada al resto de colectivos beneficiados por las nuevas tarifas del ITP como personas con discapacidad (ahorro medio de 797 euros), familias numerosas y monoparentales (ahorro medio de 578 euros), mujeres víctimas de violencia de género (ahorro medio de 875 euros), VPO de régimen especial que sea la primera vivienda habitual (ahorro medio de 767 euros), VPO de régimen general que sea la vivienda habitual (ahorro medio de 1.587 euros).

A todo ello hay que sumar la nueva tarifa para adquisición de parcelas con vocación agraria, vigente desde el 1 de junio de 2025, que ha permitido un ahorro medio de 836 euros por contribuyente.

SUCESIONES Y DONACIONES

Respecto al impuesto de sucesiones, el ahorro entre enero de 2024 y noviembre de 2025 en los importes ingresados para los grupos I y II (descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes), que suponen más del 90% del total de declarantes, en noviembre de este año respecto a lo ingresado en 2023, es de 104,6 millones. A esta cifra hay que sumar los 99,1 millones de ahorro estimado durante 2024, lo que supone un total de 203,7 millones.

Por lo que se refiere al impuesto sobre donaciones, las realizadas en los grupos I y II han crecido "notablemente" al pasar de 34.851 entre enero y noviembre de 2023 a 55.673 en 2025, mientras que el ahorro estimado desde enero de 2024 hasta noviembre de este año asciende a 10,7 millones.