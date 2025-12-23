Llorca espera un "cambio de ciclo" con Feijóo como presidente del Gobierno y victorias del PP "en todas las comunidades"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), junto al alcalde de Alicante, Luis Barcala (d), este martes en el Ayuntamiento de Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

El 'president' de la Generalitat y responsable de la gestora del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Juanfran Pérez Llorca, espera que haya un "cambio de ciclo político" en España porque, desde su punto de vista, "todo apunta" a que el líder nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "debe ser" el presidente del Gobierno "de todos los españoles".

De este modo lo ha expresado este martes en declaraciones a los medios de comunicación en el Ayuntamiento de Alicante durante su primera visita institucional al consistorio como jefe del Consell, al ser preguntado por los resultados de las elecciones autonómicas de Extremadura celebradas el pasado domingo 21 de diciembre.

En este sentido, al hilo del ascenso de Vox en estos comicios, ha señalado que las relaciones con los de Abascal han sido de "absoluta normalidad" y que "hasta la fecha" ambas formaciones, tanto cuando Pérez Llorca fue portavoz del grupo 'popular' en Les Corts como ahora como 'president', han tenido en cuenta "siempre" que "la situación que se vivía en la Comunitat Valenciana era peculiar, era extraordinaria" y que había que "dejar a un lado muchísimas diferencias para pensar en la sociedad".

"ALTURA DE MIRAS" Y GESTORA

"Esa altura de miras que ha tenido Vox en la Comunitat Valenciana no la ha tenido Compromís ni la ha tenido el Partido Socialista", ha sentenciado el jefe del Consell, tras lo que ha lanzado este mensaje a Vox: "Yo espero que esa altura de miras que han tenido hasta la fecha la sigan manteniendo. Hasta hoy no aprecio ninguna sospecha que diga lo contrario".

Sobre la gestora del PPCV, ha afirmado que la decisión que se ha tomado es "reforzar" la formación y sus "estructuras" para que en ella estén representadas "todas las sensibilidades" del partido, que "es el más grande de toda la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha indicado que "todos" tienen un "mismo objetivo", que es "seguir consolidando las políticas del cambio", que son las que "aceptó la sociedad valenciana en las pasadas elecciones" autonómicas de 2023, y "seguir trabajando garantizando futuro" y "calidad de vida a todos los ciudadanos de esta comunidad". "En esto vamos a trabajar", ha apostillado.

"Vamos a descansar un par de días, no mucho más, porque tenemos las fiestas de Navidad, y después a trabajar con rigurosidad, que es lo que tiene que hacer un partido serio como es el PP", ha señalado, tras lo que ha dicho que "no" le preocupa "ser candidato o no ser candidato", sino "hacer un buen trabajo".

"EL FUTURO YA DICTAMINARÁ QUIÉN ES LA PERSONA IDÓNEA"

Sobre este hecho, según ha dicho, es "la misión" que le ha "pedido" la dirección nacional de los 'populares' y que le han "demandado" militantes y sus "compañeros" de la junta directiva regional.

Así, ha aseverado que "el futuro" que para él es "más importante" pasa por "seguir la reconstrucción, seguir garantizando mejoras importantes como en esta ciudad, como en esta provincia, también en la provincia de Castellón", y que "el futuro ya dictaminará quién es la persona idónea para seguir capitalizando" la "representación del partido en las próximas elecciones".

"No vivo obsesionado con eso. No me preocupa para nada. Yo estoy convencido de que si hacemos un buen trabajo, todos tendremos muy claro quién debe ser el candidato", ha manifestado Pérez Llorca al respecto.

Igualmente, sobre el hecho de que esta gestora, como órgano de transición, vaya a contar con Carlos Gil como nuevo secretario general del PPCV, se ha mostrado "encantado" de que el alcalde de Benavites (Valencia) "también" ocupe ese cargo.

"Lo dice otro alcalde que se ha dedicado toda la vida a la administración local. Yo creo que los alcaldes tenemos un concepto de la política diferente al resto. Vivimos de forma muy directa los problemas de la gente", ha apostillado el actual 'president', quien hasta hace unas semanas fue primer edil de Finestrat (Alicante).

Pérez Llorca ha resaltado la "experiencia" y "buena trayectoria política" de Gil, quien también es diputado nacional: "Sabe entender muy bien la política local. Además, es un valenciano, sabe muy bien lo que necesita un alcalde que esté afectado por la dana".

Por ello, espera que "ese perfil" haga que el PPCV sea "aún más" un "partido muy centrado, muy vinculado al servicio público y, sobre todo", que "cada vez más tiene más los pies en la tierra", ha concluido.

"NO ES EL MOMENTO" PARA EL CONGRESO DEL PPCV

Por otro lado, a preguntas de los periodistas ha señalado que "no es el momento" de que el PPCV celebre su congreso regional tras la salida de Carlos Mazón. Al respecto, ha apuntado: "En la medida que avance la reconstrucción y que avance el año 2026, si no hay más percances, que Dios no lo quiera, ni más inconvenientes, ya podemos afrontar ese congreso".

Además, ha recordado que se acaba de nombrar esa gestora en la formación 'popular' a nivel autonómico y ha señalado que van "pasito a pasito". "Se tomó una decisión muy importante, que fue que consideramos que no era momento para hacer un proceso electoral en la Comunitat Valenciana habiendo una reconstrucción en marcha", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que "se decidió optar por elegir entre los diputados" de Les Corts Valencianes "a un 'president' de la Generalitat" al considerar que eso "era lo responsable": "Por lo tanto, sería una irresponsabilidad hoy plantear un congreso del partido a nivel orgánico cuando se tomó la decisión que se tomó, además, y que yo creo que de forma acertada".

Tras ello, ha señalado que "claro" que "tiene que haber "un congreso regional donde los militantes del partido se manifiesten", ya que, según Pérez Llorca, "el futuro del partido en esta comunidad tiene que contar" con la voz de ellos. "Yo siempre lo he defendido", ha zanjado.