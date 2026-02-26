Llorca esperará a la resolución del TSJCV sobre Mazón para tomar "las decisiones que se tengan que tomar"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, (arriba) y el 'expresident' Carlos Mazón (abajo), en una imagen de archivo en Les Corts - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que "será un hecho decisivo la decisión que tome el tribunal" sobre el 'expresident' y diputado del PP en Les Corts Carlos Mazón y que "a partir de ahí, ya se tomarán las decisiones que se tengan que tomar". Además, ha señalado que, "en estos momentos, la situación del señor Mazón no ha cambiado".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas antes de participar en un coloquio de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), dos días después de que la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana elevara al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra Mazón al apreciar que hubo una "inactividad negligente" el 29 de octubre de 2024 en la barrancada que causó 230 víctimas mortales y otra posible más que está en estudio.

Cuestionado por si el PPCV se plantea pedir el acta a Mazón, lo que supondría que dejaría de estar aforado, Llorca ha subrayado que él "nunca" valora decisiones judiciales ni "especula" sobre ellas. "Lo que sí que creo que en estos momentos la situación del señor Mazón no ha cambiado", ha indicado.

Y ha agregado: "Para mí será un hecho decisivo la decisión que tome el tribunal y, a partir de ahí, ya se tomarán las decisiones que se tengan que tomar".

El jefe del Consell ha insistido en que respeta "mucho" las decisiones judiciales: "No soy yo una persona que cuestione o que valore ninguna de las decisiones que se toman. Tengo mi opinión, pero creo que, porque tengo la responsabilidad de representar la institución que represento, no debo hacerla".

"Por lo tanto, lo que corresponde es esperar y ver que los trámites de la investigación judicial continúen hacia adelante", ha añadido.