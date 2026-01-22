Llorca exige aclarar el estado de la red de trenes y por qué no se limitó antes la velocidad: "No hay nadie tranquilo"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, firma en el libro de condolencias por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el estand de Turespaña de la 46ª Feria Internacional de Turismo-FITUR 2026 - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instado al Gobierno a "aclarar muy bien lo que ha pasado" en la red ferroviaria y ha preguntado "por qué ahora se están tomando decisiones que no se estaban tomando antes del accidente" ocurrido en Adamuz (Córdoba), seguido del de Gelida (Barcelona).

"Yo creo que no hay nadie tranquilo en estos momentos en este país con el tema ferroviario", ha aseverado Pérez Llorca, en declaraciones a los medios durante Fitur, preguntado por las reducciones temporales de la velocidad máxima permitida en tres puntos de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia, tras el aviso de los maquinistas por posibles defectos en la vía.

Llorca ha cuestionado "por qué antes se podía ir a una velocidad muy elevada y por qué después del accidente, en el trayecto sobre todo que nos afecta a la Comunitat Valenciana, Madrid-Valencia, se tiene que reducir la velocidad". "¿Estaba pasando algo que no nos habían dicho? ¿Qué motivos hay? ¿Hay un problema en la vía, no hay un problema en la vía?", ha preguntado.

Así, ha insistido en que él está "muy preocupado" y en que cree que también lo está "toda la sociedad". "Hay que detallar muy bien qué está pasando y, sobre todo, si hay cosas que están en mal estado que se comuniquen, que se informen y por supuesto que se reparen", ha subrayado.

POSIBLE AFECTACIÓN AL TURISMO

Igualmente, interpelado sobre si cree que el turismo se puede ver afectado por los problemas en la red ferroviaria, el jefe del Consell ha reivindicado que "se tiene que dar garantía y solvencia de que somos un país serio, especialmente también en el transporte ferroviario".

"Si no se explica bien, si no se detalla por qué están habiendo esos cambios o ese cambio de dirección en la política ferroviaria, evidentemente puede haber un problema en materia del turismo. Y sería una pena, porque fíjense lo que estamos haciendo la Comunitat Valenciana fortaleciendo el turismo", ha agregado, antes de reclamar que el esfuerzo del sector privado y de la Comunitat Valenciana "merece ir acompañado de un esfuerzo y de un rigor del Ministerio de Transportes y del Gobierno".

"SANCIÓN" A RENFE

Por otro lado, preguntado por el expediente abierto a Renfe por parte del Govern catalán a causa de la no prestación se servicio de Rodalies este jueves, el 'president' Pérez Llorca ha aseverado: "Nosotros tendríamos que poner una sanción al Gobierno de España por no cumplir nada en las Cercanías de la Comunitat Valenciana".

El jefe del Consell ha expuesto que "la línea C3 aún no está terminada, el soterramiento de Alfafar ni siquiera está hecho, incluso el proyecto que han presentado no tiene nada que ver con la petición que se estaba haciendo", y ha criticado que "solo de ha ejecutado en un 40%" en Plan de Cercanías 2017-2025. "En fin, podríamos sacar tarjeta roja perfectamente en la gestión de las Cercanías", ha comentado.

En cualquier caso, ha insistido en que "ahora lo que se requiere es información precisa de qué está pasando con las vías del tren y, por supuesto, que nos garanticen si el sistema ferroviario español es seguro o no".

ALTA VELOCIDAD VALENCIANA Y CORREDOR

Asimismo, sobre si se cree el plazo fijado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, para que toda la Comunitat Valenciana esté unida por alta velocidad en 2027, y sobre los plazos también para la ejecución del Corredor Mediterráneo, Pérez Llorca ha señalado que "ya hace tiempo que aprendimos que del Gobierno de Pedro Sánchez no te puedes fiar en los anuncios".

"El presidente de la Generalitat Valenciana no se puede creer nada de lo que le diga el Gobierno de España porque siempre que han dicho algo respecto a la Comunitat, en cualquiera de las materias que ustedes me quieran preguntar, nunca han cumplido", ha apostillado.