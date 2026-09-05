Llorca garantiza la atención domiciliaria educativa sin límite de plazo para el alumnado con enfermedades crónicas

Archivo - El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, y la nueva consellera de Educación y Cultura, Universidades y Empleo, María del Carmen Ortí, durante la toma de posesión de su cargo, en el Palau de la Generalitat. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat amplía de cara al curso 2026-2027 la cobertura de la atención educativa domiciliaria y garantiza así que las familias con hijos e hijas con enfermedades crónicas o situaciones sobrevenidas debidamente justificadas puedan solicitar este recurso aunque haya finalizado el plazo ordinario.

La medida, tratada en mesa sectorial con las organizaciones sindicales, responde a una demanda planteada por las familias afectadas, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Hasta el curso actual, el plazo de solicitud de la atención educativa domiciliaria se cerraba dos meses antes de la finalización del curso escolar. A partir de 2026-2027 desaparece ese límite temporal, de forma que la valoración de las solicitudes podrá realizarse en cualquier momento del curso cuando la situación del alumnado así lo requiera.

"Ninguna familia debe sentir que el calendario administrativo se antepone a la salud o al bienestar de sus hijos e hijas. Con esta medida, la Generalitat da una respuesta más humana y flexible a quienes más lo necesitan", ha afirmado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

REFUERZO TAMBIÉN EN LA ATENCIÓN HOSPITALARIA

Durante el presente curso, 295 alumnos y alumnas han recibido atención educativa domiciliaria en la Comunitat Valenciana. Una atención que se complementa con el trabajo que hacen las Unidades Pedagógicas Hospitalarias (UPH).

Estas unidades han realizado 6.839 atenciones educativas en los centros hospitalarios de la Comunitat Valenciana durante el curso que acaba de finalizar: 3.618 en Alicante, 628 en Castellón y 2.593 en Valencia.

En estas unidades trabajan actualmente 35 docentes de las etapas de Primaria y Secundaria, lo que garantiza la continuidad educativa del alumnado hospitalizado.