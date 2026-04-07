Llorca insiste en que la Generalitat trabaja en la recuperación de la dana y se pregunta si el PSPV busca "crispación"

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, ha insistido en que el Consell que dirige está trabajando en la recuperación de la dana del 29 de octubre de 2024, al tiempo que se ha preguntado "por qué" al PSPV-PSOE le "interesa entrar en el lío de la crispación y del relato".

"A lo mejor ellos son los que tienen algo que esconder. En mi caso, ahí van a topar con roca", ha manifestado el máximo representante del gobierno valenciano este martes en declaraciones a los medios de comunicación en Novelda (Alicante), donde ha visitado las obras de los tramos I y II del postrasvase Júcar-Vinalopó.

Estas palabras de Pérez Llorca llegan después de que este lunes el PSPV-PSOE de Les Corts Valencianes alertara de la "negativa" del Consell para entregar a la comisión de investigación sobre la dana un informe sobre la gestión de los responsables autonómicos en la presa de Buseo, la única de la que es titular la Generalitat.

"No le hablo como presidente. Le hablo como un valenciano más. Los valencianos estamos hartos de que se discuta por el tema de la dana", ha añadido el 'president' ante la prensa, tras lo que se ha preguntado: "¿No hemos aprendido ya de los errores? Parece ser que el Partido Socialista no".

En esta línea, ha incidido en que en su discurso de investidura como jefe del Consell "lo primero" que hizo fue "pedir perdón", ya que consideró que "las administraciones no habían estado a la altura".

"Pedí menos discusión, menos confrontación, menos crispación y más acuerdos y más diálogo. No voy a entrar a ningún tipo de ese juego que quiere el Partido Socialista", ha resaltado el 'president' valenciano.

Y ha zanjado: "No tengo nada que discutir respecto a la dana. Trabajar todos los días para que esa recuperación de los problemas afectados sea una realidad. Eso es lo que está haciendo el gobierno de la Generalitat y eso es lo que vamos a continuar haciendo".