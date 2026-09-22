Llorca insiste en negarse a acoger menores migrantes de Ceuta: "Los niños donde mejor están es con sus padres"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los periodistas tras un acto de la unidad autonómica de Policía Nacional - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reiterado el rechazo del gobierno valenciano a acoger menores migrantes procedentes de Ceuta, ya que considera que "tienen que volver a sus países de origen" y que "los niños donde mejor están es con sus padres".

Así lo ha manifestado a los periodistas tras un acto de la unidad autonómica de Policía Nacional, preguntado por cómo valora el reparto de menores migrantes procedentes de Ceuta y por si su ejecutivo estaría dispuesto a acogerlos.

"Ya lo he manifestado varias veces: no se trata de un problema de inmigración, se trata de una invasión. Por tanto, la respuesta a una invasión tiene que ser diferente al problema migratorio", ha recalcado en alusión a la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma a finales de julio.

El también líder del PPCV ha insistido en que "esas personas que han entrado en Ceuta y han formado parte de esa invasión tienen que volver a sus países de origen". "Yo siempre digo que los niños donde mejor están es con sus padres", ha zanjado.

Este mismo martes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cifrado en 2.321 los menores no acompañados que han sido filiados en Ceuta, casi 300 más que hace una semana. Según estimaciones del Gobierno, existen entre 500 y 700 menores en las calles de Ceuta.

Por su parte, el Defensor del Pueblo ha pedido la "protección efectiva urgente" de los menores no acompañados que se encuentran en las calles de la ciudad autónoma, mientras Sumar ha exigido al Gobierno --del que forma parte junto al PSOE-- que realice ya los traslados a la península de los migrantes que entraron a Ceuta.