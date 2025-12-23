Llorca insiste en que "todos" los partidos estén en los órganos estatutarios: "A lo mejor el problema lo tiene el PSPV"

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, este martes durante una visita al Ayuntamiento de Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha vuelto a abogar por que en los órganos estatutarios estén representados "todos los partidos políticos en base al resultado electoral que obtuvieron", ya que "eso es lo que dice" el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. "Conmigo no tienen ningún problema. El problema, a lo mejor, lo tiene el propio PSPV", ha apostillado.

Así lo ha señalado este martes en declaraciones a los medios de comunicación durante su primera visita como jefe del Consell al Ayuntamiento de Alicante, al ser preguntado sobre si va a trabajar en esa renovación con partidos de la izquierda.

En este punto, ha emplazado a la prensa a trasladar esa cuestión a la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y ha reiterado que él quiere que los socialistas estén representados en la Mesa de Les Corts y también que en el consejo de administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA).

Por otro lado, al ser preguntado sobre las "advertencias" de la Sindicatura de Comptes sobre el festival 'Som de la Terreta', celebrado por primera vez en octubre de 2024 con motivo del Día de la Comunitat Valenciana e impulsado por el gobierno del ahora 'expresident' Carlos Mazón, ha manifestado: "A mí me preocupan todas las recomendaciones y advertencias que se hagan"

"Es cierto que me gustaría que esa Sindicatura de Comptes estuviese representada por las personas que le tocan y no que estuviesen bloqueados la renovación de los órganos estatutarios. Eso va un poco contracorriente y para mí es una anomalía democrática", ha resaltado.

Y ha añadido: "Quiero pensar que esas recomendaciones se hacen desde un criterio técnico y profesional y que no influye para nada la política, porque hoy mantenerse esas personas al frente de esas instituciones sí que solo influye la política y no influye en la alternancia democrática".

"Dicho esto, cualquier recomendación que venga, cualquier advertencia que venga por parte de cualquier organismo, cualquier institución, será atendida con el respeto que merecen las propias instituciones", ha subrayado.