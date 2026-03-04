Llorca insta a Sánchez a "recapacitar" sobre EEUU: "Cuando uno dirige el país, no lo dirige solo para los que le votan"

Archivo - Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i), durante la reunión mantenida en el Palacio de La Moncloa, a 17 de diciembre de 2025. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha instado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "recapacitar" en relación con la situación generada con EEUU, tras la amenaza de Donald Trump a España con un embargo comercial por no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación de Estados Unidos e Israel contra Irán, y ha señalado que "cuando uno dirige el país, no lo dirige solo para los que le votan", al tiempo que le ha acusado de actuar de forma "unilateral" por interés "individual o partidista".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Pinedo (Valencia), al ser preguntado por su valoración de la situación y la amenaza de EEUU de recortar las relaciones comerciales con España.

"España forma parte de la Unión Europea y forma parte de la OTAN porque lo decidieron los españoles. Porque se hicieron unos referéndums en su día donde los españoles tenían que elegir y eligieron. Y por lo tanto, el presidente de un país, el presidente de un Estado como es el nuestro, tiene que entender que cuando formas parte de tratados tan importantes como es el de la OTAN o el de la Unión Europea, las decisiones que tomes no pueden ser de forma unilateral y solo pensando en tu interés individual o partidista", ha recalcado.

En este sentido, le ha instado a "consensuar" y "hablar" con los socios de esos tratados para tomar decisiones con una "visión mucho más globalista" que la que considera que ha hecho Sánchez. "Formar parte de la UE no es solo formar parte de un tratado comercial; es defender unos valores, defender la libertad, defender los derechos humanos y, sobre todo, establecer una línea de cooperación constante con todos los países que forman parte de Europa", ha expuesto.

Para Pérez Llorca, sin embargo, "no se trata de elegir entre Pedro Sánchez y Trump", porque sostiene que "eso es lo que quiere Pedro Sánchez". "Yo no me quedo con ninguno de los dos, ninguno de los dos me gusta, pero las decisiones que toma un responsable político cuando está al frente de un país tan importante como el nuestro se tienen que reflexionar muy bien y se tienen que adoptar muy bien", ha exigido.

El 'president' de la Generalitat ha manifestado que "lo peor" que puede tener un ciudadano y un empresario "es la incertidumbre". Y hoy en día, ha criticado, "los empresarios de industrias de esta comunidad como el calzado, la cerámica, los agricultores, tienen incertidumbre por las decisiones uniliterales que toma nuestro presidente del Gobierno".

"Por lo tanto, yo lo que le pido es que recapacite y que entienda que cuando uno dirige el país no lo dirige solo para los que le votan, lo dirige para todos y que las decisiones que se toman tienen que estar consensuadas en el conjunto de la Unión Europea", ha insistido.

Preguntado por si peligra el Plan USA que presentó precisamente este martes la consellera de Industria, Marián Cano, como una herramienta al servicio de las empresas valencianas para reforzar su promoción en el mercado estadounidense, ha admitido que es "difícil dar una respuesta concreta en base a los hechos que se están produciendo".

"Creo que lo que más necesita una sociedad y un empresario es certidumbre, seguridad y estabilidad. Con la estabilidad se consiguen muchas cosas positivas", ha dicho, y ha puesto como ejemplo la Comunitat Valenciana, donde "somos capaces de bajar impuestos, de cambiar la administración, de transformarla, de hacer obras como estas porque hay estabilidad, porque hay certidumbre".

Al respecto ha afirmado que las decisiones de Sánchez "claro que generan riesgo" pero ha añadido que "habrá que ver y habrá que ver la evolución de esas declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos y de las decisiones que está tomando el presidente del Gobierno de España".