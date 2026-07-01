Llorca ironiza con el "ojo clínico" de Morant tras el procedimiento a Mascarell y ve "agonía del sanchismo"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca (d), la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant (2d), y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé (2i) - Rober Solsona - Europa Press

CASTELLÓ 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha ironizado con el "ojo clínico" de la secretaria general del PSPV y ministra, Diana Morant, y ha criticado "la situación de resistencia y agonía que tiene el 'sanchismo', especialmente en la Comunitat Valenciana", después de que un juzgado haya acordado incoar procedimiento abreviado al secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, por un presunto delito de calumnias, al atribuir al PP unos daños en la sede socialista en València, que fue vandalizada en julio del año pasado.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Castelló de la Plana, preguntado por la situación de Mascarell. El 'número dos' del PSPV escribió en una red social que el ataque a la sede socialista tenía "un actor intelectual con nombre y apellidos: Partido Popular". El PP interpuso una querella por el derecho al honor, previo al acto de conciliación y ejercitó la acción penal. Con posterioridad a esas declaraciones, otro grupo reivindicó la autoría de los hechos.

Llorca ha afirmado que "hay que reconocer que Diana Morant tiene un ojo clínico". "Primero puso de dos al señor Ábalos a las Cortes Generales, y fíjense cómo ha acabado el señor Ábalos", ha recordado en alusión al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Además, ha señalado que Morant "eligió como presidente del partido a José María Ángel, que ha acabado también dimitiendo por falsear sus títulos universitarios y que ahora va a estar en investigación judicial". El también excomisionado de la dana del Gobierno declaró hace unas semanas en el juzgado que investiga la supuesta falsificación de su título, donde dijo que intentó trasladar su "verdad".

Posteriormente, ha añadido Llorca, Morant eligió a Mascarell "de (número) dos" en el PSPV y ahora "le van a procesar por un delito de odio". "Hay que ver qué ojo clínico tiene la señora Diana Morant", ha repetido.

"AHORA ME EXPLICO POR QUÉ BIELSA HUYE DE ELLA"

Y ha dicho en este punto: "Ahora también me explico por qué el señor Bielsa huye de ella, porque yo creo que tendrá miedo también a que acabe afectado", en alusión al líder del PSPV de la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, quien amagó en 2023 con disputarse el liderazgo del partido autonómico contra Morant aunque finalmente llegaron a un acuerdo con intermediación de la dirección de Ferraz.

"Al fin y al cabo, lo que estamos viendo todos los días, lo que leemos en la prensa, es una nueva imputación de un cargo socialista, que afecta de lleno también a los socialistas valencianos y refleja un poco la situación de resistencia y agonía que tiene el 'sanchismo', y especialmente también el 'sanchismo' en la Comunitat Valenciana", ha rematado.