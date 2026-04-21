Llorca lamenta el "caos" del proceso de regularización por falta de planificación y reitera su rechazo: "No lo comparto"

Archivo - El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, ha lamentado el "caos" del proceso de regularización de personas migrantes "en muchísimos ayuntamientos" y "administraciones", algo que ha atribuido a que "no se ha planificado" y "no se ha trabajado bien" desde el Gobierno de España. "Yo no estoy de acuerdo, yo no lo comparto", ha señalado para reiterar su rechazo a esta medida.

En estos términos se ha expresado el jefe del Consell este martes en declaraciones a los medios de comunicación en Orihuela (Alicante), tras visitar las obras de ampliación del Hospital Vega Baja. Allí, ha insistido en que "el proceso de regularización es una muestra más de la improvisación" del Ejecutivo central que preside Pedro Sánchez.

"Si una ministra del Gobierno de España dice ayer que cada administración se tiene que preparar, pues yo creo que ya está hablando por sí sola", ha aseverado, para posteriormente incidir en que él "no" es "racista".

Y ha agregado: "Yo creo que el problema de la inmigración hay que tratarlo, pero que vivimos en el conjunto de la Unión Europea, donde ahí se toman decisiones entre todos los países y especialmente en políticas de inmigración, donde es muy importante que todos los países estén unidos".

"El problema de la inmigración se resuelve en los países de origen, con políticas de apoyo y de ayuda a esas familias que necesitan ayuda en los países de origen, pero no en improvisaciones y en regularizaciones. Eso produce un efecto llamada y eso es innegable. Y eso se va a volver a producir en España, como ya se produjo hace unos años", ha indicado.

Según Pérez Llorca, eso "significa" que se van a poner "en riesgo" el "sistema sanitario" y "de las políticas sociales". "Por lo tanto, yo lo que pido es rigor y lo que pido es sentido común y yo creo que al Gobierno de España le ha faltado rigor y le ha faltado sentido común", ha concluido.